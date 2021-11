Tega vam zavarovalni zastopnik nikoli ne bo povedal

Oglasno sporočilo

Stranka je velikokrat žal nepoučena in sklepa tista zavarovanja, za katera meni, da so najboljša zanjo. Mnogi so na koncu razočarani, saj ne dobijo takšnega izplačila, kot so pričakovali.

Pogledali smo v ozadje zavarovanj in raziskali, kaj se odsvetuje.

Dnevna odškodnina je predraga

Mag. Karmen Darvaš, direktorica Finančne hiše: Pri pregledu zavarovanj ugotavljamo, da so ljudje velikokrat napačno in premalo zavarovani. Tega se pogosto sploh ne zavedajo.

V FINANČNI HIŠI opozarjajo, da večina ljudi misli, da je cilj nezgodnega zavarovanja zavarovati se za čim višjo dnevno odškodnino. Tudi ko izbirajo nezgodno zavarovanje za svojega otroka, se orientirajo na osnovi dnevnih odškodnin. Višja dnevna odškodnina – boljše zavarovanje.

Vendar, žal, ni tako.

Pri nezgodnem zavarovanju nista najpomembnejša dnevna odškodnina in bolnišnično nadomestilo. Običajno je dnevna odškodnina najdražja in ponuja najnižje kritje.

Ste vedeli, da je cena dnevnega nadomestila v višini deset evrov približno devet evrov mesečno? V desetih letih tako zavarovalnici plačate 1.080 evrov samo za ta del zavarovanja, za dnevno nadomestilo.

Zlomljena kost se zaceli v štirih tednih. V tem primeru vam zavarovalnica izplača 300 evrov odškodnine. Da se vam to zavarovanje obrestuje, se vam kost mora zlomiti vsaj štirikrat v desetih letih. Predlagamo, da tega tisočaka, ki ga boste plačali zavarovalnici za dnevno odškodnino, raje shranite v predal in ko si zlomite roko, iz predala vzamete 300 evrov.

Odgovorite na nagradno vprašanje in se potegujte za 100 EUR, ki jih podarja FINANČNA HIŠA.

Sodelujte v nagradni igri in se potegujte za privlačne nagrade, ki jih podarja Finančna hiša. Vsak teden do 2. decembra bomo štirim izžrebancem podarili: 2 x knjigo Postani kreator svojih financ! avtorice mag. Karmen Darvaš,

1 x dežnik Finančna hiša,

1 x majčko Finančna hiša,

1 x majčko ZavaGO. Ob koncu žrebanja pa bomo podarili še glavno nagrado: 1 x 100 evrov v točkah delniškega vzajemnega sklada po izbiri.

Pomembnejša je mesečna NEZGODNA RENTA

Finančni svetovalci FINANČNE HIŠE, ki se že 17 let ukvarjajo z osebnimi zavarovanji, pravijo, da je namesto dnevne odškodnine veliko pomembneje, da si zagotovite nezgodno mesečno rento, ki zagotavlja visoko kritje.

Mesečna nezgodna renta naj znaša vsaj 300 evrov mesečno, še bolje pa 500 evrov mesečno, za tiste z višjimi dohodki pa najmanj tisoč evrov mesečno. Nezgodna renta naj bo dosmrtna. To pomeni, da boste v primeru invalidnosti mesečno prejemali tisoč evrov nezgodne rente do konca svojega življenja. To je pomembno zato, ker je invalidska pokojnina zelo nizka in si je treba z nezgodno rento zagotoviti pokritje izpada dohodka, če ne bomo sposobni opravljati svojega poklica.

Nezgodna renta za invalidnost je zelo pomembna v primeru večje invalidnosti. Zavarovalnice ponujajo rente v primeru 30-odstotne invalidnosti, nekatere pa šele od 50 odstotkov navzgor. Ko nas doleti invalidnost, se nam življenje spremeni. Takrat je res pomembno, da vsak mesec dobivamo rento zaradi nezgode. Stroški zaradi nezgode so lahko izjemno visoki in obremenijo družino. To lahko bistveno olajšate z nezgodno rento.

Finančni svetovalci Finančne hiše s svojim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami pregledajo vaše police, jih analizirajo in podajo rešitev.

Kako je Polona preprečila izpad dohodka Polona je učiteljica, stara 35 let, z neto plačo 1.500 evrov. Doživela je možgansko kap in ne more več opravljati svojega poklica. Invalidska pokojnina, ki jo prejema pri 35. letu starosti, znaša 450 evrov mesečno. Invalidska vrzel zanjo znaša 1.050 evrov. To je razlika med prejšnjo neto plačo in invalidsko pokojnino, ki jo prejema danes. Izpad dohodka do njene starostne upokojitve bo znašal 403 tisoč evrov. Poloni se priporoča sklenitev zavarovanja za izpad njenega dohodka za dobo 32 let. Mesečna premija bi znašala 21 evrov. Za takšne primere je zelo pomembno, da si zagotovimo tisoč evrov mesečne rente.

Kritične bolezni se sklepajo za prenizke vsote

Ko se zavarujete za primere raka, kapi, srčnega infarkta, se je treba zavarovati najmanj v višini posojil in dodatno še za vsaj 50 tisoč evrov. Običajno pa se ljudje zavarujejo zgolj za deset tisoč ali 20 tisoč evrov, kar je prenizko. Ko zbolimo, moramo finančne težave odpraviti, da ne doživljamo dodatnega stresa. Stres slabša pogoje zdravljenja kritičnih bolezni. Neodplačana posojila in dolgovi pa vsekakor povzročajo stres, sploh če so dohodki zaradi bolniških dopustov nižji.

Imam nezgodno zavarovanje, ne potrebujem novega. Ali res?

Večina ljudi že ima sklenjeno nezgodno zavarovanje, vendar ne vedo, da s prenizkimi zavarovalnimi kritji. Ni pomembno, ali že imate sklenjeno nezgodno zavarovanje, pomembno je, ali imate dovolj visoka kritja. V Finančni hiši svetujejo, da ljudje nezgodno zavarovanje dopolnijo z drugim zavarovanjem, s pomočjo katerega si povišajo zavarovanje za invalidnost, dodajo nezgodno rento, kritične bolezni in morebiti tudi za primer smrti. Ko se zgodi primer, dobijo izplačila po vseh nezgodnih zavarovanjih od različnih zavarovalnic.

Preverite svoja zavarovanja tudi vi. Ali ste zavarovani za primer invalidnosti za vsaj 200 tisoč evrov, če imate posojila, pa za vsaj 200 tisoč evrov plus neodplačano posojilo. To so minimalna kritja. Najbolje pa si izračunate tako: če vas invalidnost doleti danes in invalidska pokojnina znaša recimo 500 evrov mesečno, koliko denarja mesečno še potrebujete za izpad dohodka do 80. leta starosti? Če smo stari 40 let in želimo iz zavarovanja mesečnega izplačila vsaj tisoč evrov mesečno, se moramo za invalidnost zavarovati za pol milijona evrov.

Priporočljivo je tudi kombinirati nezgodna zavarovanja pri različnih zavarovalnicah, saj ene ponujajo višje nezgodne rente pri nižji stopnji invalidnosti, druge pa so bolj konkurenčne pri enkratnih invalidnostih in kritičnih boleznih.

Naložbeno življenjsko zavarovanje je tvegano

Nihče vam ne bo povedal, da v naložbeni polici varčujete tvegano, da vplačani zneski niso zajamčeni. Jutri je lahko vaših 50 evrov vrednih le še 30 evrov. Vsi vam bodo obljubljali lepe donose in vas ulovili na pohlep. Pri naložbenih policah se je treba zavedati, da ni nič zagotovljenega, niti pretekli donosi niti vplačani zneski. Držite se pravila, da vsaj toliko odstotkov mesečnih zneskov, kolikor ste stari, vlagate v zajamčene oblike varčevanja. V drugem stebru, v okviru življenjskih ciklov, država z razlogom ne dovoljuje tvegane naložbe za starejše ljudi. To je dokaz, da se za starejše ljudi odsvetujejo tvegana naložbena zavarovanja in varčevanja.

Naložbeno življenjsko zavarovanje v tujih naložbah

Naložbenih polic nikoli ne sklepajte pri domačih zavarovalnicah v domače slovenske sklade, saj so predrage. V slovenske sklade lahko vstopite neposredno, brez zavarovalnic in brez previsoke zavarovalniške provizije. V Finančni hiši so analizirali trg in svojim strankam svetujejo tole: naložbeno zavarovanje z varčevanjem v tujih skladih, kjer lahko glavnico in dobičke kadarkoli zaklenete pred tveganji, kjer je glavnica lahko tudi zagotovljena.

Varčevanje v življenjskih zavarovanjih se ne obrestuje

Življenjsko zavarovanje je namenjeno zavarovanju in ne varčevanju. Je predrago, pa tudi ime vam pove vse: gre za zavarovanje in ne za varčevanje. Varčujte v rentnih policah brez življenjskega zavarovanja, kjer si zagotovite mesečno dosmrtno rentno izplačevanje. Ali pa varčujte v naložbenih policah, kjer je zavarovalna vsota za smrt zelo nizka. Zavarovalni zastopnik vam ne bo svetoval, da varčujte v rentnem zavarovanju in se istočasno zavarujte s poceni riziko zavarovanjem, saj tega najverjetneje nima v svoji ponudbi. To zmagovalno kombinacijo imajo v svoji ponudbi, žal, le redke zavarovalnice.

Barbara Rakovec Tuliak, višja finančna svetovalka, svojim vlagateljem svetuje, da če sklepajo naložbene police, naj sklenejo tiste z možnostjo garancije.

87 odstotkov ljudi tega sploh ne ve

Po anketah sodeč veliko ljudi sploh ne ve, da če varčujejo v naložbenem varčevanju, mora biti zavarovanje za smrt zelo nizko. Sprejemljivo je recimo, da ste zavarovani za smrt med petimi in desetimi odstotki vaših vplačil. Vse, kar je več, je predrago. Zavarovalnica računa visoke stroške prav za ta del zavarovanja, za primer smrti. Če recimo varčujete sto evrov in ste hkrati zavarovani za primer smrti na tej isti naložbeni polici za 15 tisoč evrov ali več, vedite, da je to predrago. Bolje je skleniti ločeno riziko zavarovanje za smrt brez varčevanja, v višini vsote, kot jo potrebujete, in ločeno naložbeno varčevanje, kjer veste, da plemenitite sredstva brez nepotrebnega visokega zavarovanja.

Primerjajte cene na ZAVAGO.si

Veliko ljudi ima ogromen prihranek pri zavarovanjih, če jih prej primerja na zavaGO.

Finančna hiša je na trg poslala prvi zavarovalni portal www.zavaGO.si, kjer lahko primerjate cene in ponudbo zavarovalnic.

Pogledate lahko cene nezgodnih zavarovanj, življenjskih, zdravstvenih in turističnih zavarovanj.

Zavarovanje lahko ugodno brez agenta sklenete prek spleta. Hitro in enostavno. Ob tem pa ste deležni številnih ugodnosti in popustov. Preverite.

S knjigo Postani kreator svojih financ! se zapeljite skozi čaroben svet varčevanja in zavarovanja. Tudi vi ne zaupate finančnim svetovalcem?

Ko varčujete pri zavarovalnici, vedno dobite manj, kot ste vplačali?

Imate posojilo? Pa minus na banki? Ste ustrezno zaščitili svoje prihodke?

Če se vam kaj zgodi, bodo vaš partner ali družina imeli nižji dohodek in jim bo finančno težje brez vas?

Vas je strah, da vam bodo prodali slab finančni produkt? V knjigi Postani kreator svojih financ! preberite taktike, s pomočjo katerih se boste znali dobro zavarovati. Več o knjigi: VEČ …

Naročnik oglasnega sporočila je Finančna hiša d.o.o.