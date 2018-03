So plače v Sloveniji res prenizke?

Rast plače in BDP

Rast plače in bruto družbenega proizvoda (BDP) v Sloveniji smo primerjali s tisto v Avstriji, Nemčiji ter na Češkem in Madžarskem po letu 2008. Rast plače je bila pod rastjo primerjanih držav šest let zapored, medtem ko smo se pri rasti BDP odrezali bolje. V tem obdobju ima Slovenija najvišje razmerje med rastjo plače in rastjo BDP.

Kljub višji plači smo z njo bolj nezadovoljni

Povprečna bruto plača je bila glede na BDP na prebivalca v Sloveniji v letu 2016 za slabo odstotno točko višja kot na Češkem in dve odstotni točki višja kot na Madžarskem. Glede na raziskavo Paylab pa smo Slovenci s svojo plačo (kako vidimo plačo, če upoštevamo svoje delovno mesto in delovne naloge) manj zadovoljni od njih. Tako je v Sloveniji s plačo zadovoljnih 18,2 odstotka vprašanih, na Madžarskem 25,8 odstotka vprašanih in na Češkem 30,5 odstotka vprašanih.

Rast plače v Slovenija najnižja šest zaporednih let

Rast povprečne plače je bila v Sloveniji do leta 2010 višja od vseh primerjanih držav (Avstrija, Nemčija, Češka, Madžarska), nato se je s strogimi varčevalnimi ukrepi ustavila. Med letoma 2011 in 2016 je bila rast povprečne plače v Sloveniji nižja od vseh primerjanih držav. Leto 2017 smo prvič po letu 2011 glede na rast povprečne plače prehiteli Češko, Avstrijo in Madžarsko. Madžare bi glede na rast v letu 2017 lahko uvrstili v neko svojo kategorijo.

Rast BDP postala primerljiva dve leti prej od rasti plače

Glede na primerjane države je imela Slovenija v letu 2009 najnižjo rast BDP in najvišjo rast povprečne plače. BDP nam je nato med letoma 2010 in 2013 rasel počasneje oziroma se je glede na primerjane države bolj zmanjševal. V nasprotju z rastjo povprečne plače je Slovenija glede na rast BDP Češko, Avstrijo in Nemčijo začela prehitevati v letu 2014. V letu 2016 smo imeli najmanjšo rast povprečne plače in najvišjo rast BDP. V letu 2017 nas je glede na rast povprečne plače prehitela le Madžarska, rast BDP je bila najvišja v Sloveniji.

Plača glede na BDP najhitreje rasla v Sloveniji

Glede na začetek finančne krize (leto 2008) se je v letu 2017 plača najbolj povečala na Madžarskem, obseg BDP pa na Češkem. Slovenija je imela najmanjšo rast tako povprečne bruto plače kot obsega BDP, ki je šele leta 2017 prvič presegel vrednost iz leta 2008. Vseeno imamo v Sloveniji najvišje razmerje med rastjo plače in BDP, saj je plača glede na obseg BDP med letoma 2008 in 2017 rasla več kot petkrat hitreje. Primerljivo rast razmerja med rastjo plače in rastjo obsega BDP je imela v tem času le Madžarska. Preostale države so imele približno enkrat višjo rast povprečne plače glede na rast obsega BDP.

Najvišja bruto plača v Nemčiji, najnižja na Madžarskem

Najvišjo bruto plačo med omenjenimi državami ima sicer Nemčija - 3.703 evre, sledi Avstrija s 3.632 evri, nato Slovenija s 1.626 evri (podatki za 2017), Češka 1.149 evrov in Madžarska z 955 evri.