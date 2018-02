Slovenija z daleč najvišjo gospodarsko rastjo po krizi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

BDP z izločenimi vplivi sezone in koledarja je bil v zadnjem četrtletju 2017 za dva odstotka višji kot v tretjem četrtletju in za 6,2 odstotka višji kot v enakem četrtletju 2016, so izračunali na statističnem uradu.

Lanski BDP je dosegel 43,3 milijarde evrov, kar je nominalno za 7,1 odstotkov več kot v letu 2016.

Zunanje povpraševanje je bilo tako kot v letu 2016 glavni dejavnik gospodarske rasti. Izvoz se je povečal za 10,6 odstotka. Čedalje pomembnejše je domače povpraševanje; povečalo se je za štiri odstotke. Zasebno trošenje se je okrepilo za 3,2 odstotka.

Brezposelnost najmanjša po krizi

Anketna brezposelnost v zadnjem lanskem četrtletju je znašala 5,8 odstotka, kar je prvič po letu 2009 pod šestimi odstotki.

Skupna zaposlenost je v letu 2017 znašala 986 tisoč oseb, kar je največ po letu 2008; glede na leto 2016 se je povečala za 2,8 odstotka ali za 27 tisoč oseb.

Inflacija še narašča

Statistični urad je še sporočil, da se je inflacija na letni ravni februarja okrepila za 1,2 odstotka, medtem ko so se cene življenjskih potrebščin v primerjavi z januarjem zvišale za 0,7 odstotka. Letno inflacijo je navzgor potiskala predvsem dražja hrana, mesečno pa so zviševala dražja oblačila, kažejo najnovejši podatki statističnega urada.