Otroško varčevanje, ki ne vpliva na vrtec

Če se novopečeni starši po eni strani razveselimo otroškega dodatka, pa nas skrb pred previsokim plačilom vrtca in možnostjo izgube ali znižanja otroškega dodatka hitro odvrne od varčevanja. A ta skrb je popolnoma odveč, pojasnjujejo pri FINANČNI HIŠI . Prihranki na banki pogosto sploh ne vplivajo na to, v kateri razred se bomo uvrstili pri plačilu vrtca ali izplačilu otroškega dodatka, celo štipendij. Varčevanje v obliki naložbenega ali življenjskega zavarovanja pa sploh nima vpliva na socialne transferje.

Če ste tudi vi med tistimi starši, ki se zaradi strahu pred višjim plačilom vrtca in nižjimi otroškimi dodatki ne upajo odpreti varčevanja za otroke, potem razmislite o naslednjem vprašanju. Ali je bolje imeti na strani 20 tisoč evrov prihrankov ali je ta denar bolje sproti porabiti, če vas skrbi, da bi se vam morda zvišalo plačilo vrtca? Odgovor je na dlani, še posebej če veste, da varčevanje nima posebnega vpliva na vaše socialne transferje.

Kliknite za brezplačen izračun varčevanja za otroka.

Sodelujte v nagradni igri in se potegujte za privlačne nagrade, ki jih podarja FINANČNA HIŠA. Vsak teden do 2. decembra bomo štirim izžrebancem podarili: 2 x knjigo Postani kreator svojih financ! avtorice mag. Karmen Darvaš, 1 x dežnik FINANČNA HIŠA, 1 x majčko FINANČNA HIŠA, 1 x majčko ZavaGO. Ob koncu žrebanja pa bomo podarili še glavno nagrado: 1 x 100 evrov v točkah delniškega vzajemnega sklada po izbiri.

Na višino socialnih transferjev v največji meri vplivajo prihodki družine, premoženje v manjši meri ali celo ne. Kaj vpliva na višino socialnih transferjev?

Višina vaših prihrankov, ne glede na to, za kakšno obliko varčevanja ste se odločili, nima tolikšnega vpliva na višino socialnih transferjev, ki vam pripadajo, kot prihodki in skupno premoženje gospodinjstva. Se sprašujete, kako je to mogoče, če pa za premoženje gospodinjstva veljajo tudi prihranki? Odgovor na to vprašanje poznajo v FINANČNI HIŠI, kjer vam lahko pripravijo tudi brezplačen izračun posebej za vašo družino. Pojdimo lepo po vrsti.

Na socialne transferje v prvi vrsti vpliva prihodek družine oziroma natančneje prihodek družine na posameznega družinskega člana. Gre za celoten dohodek, ki so ga vsi delovno aktivni člani družine skupaj prejeli v preteklem koledarskem letu na podlagi odločbe o odmeri dohodnine. Tega se pri izračunu upravičenosti do socialnih transferjev preračuna na mesečni prihodek posameznega člana gospodinjstva. Več ko je v družini oseb, bolj se zniža povprečni mesečni prihodek na osebo. Če starša skupaj zaslužita 2.200 evrov in imata dva otroka, povprečni mesečni prihodek, ki se bo upošteval pri uvrstitvi v plačno lestvico, znaša 550 evrov na osebo.

Poleg prihodka družine se pri upravičenosti do socialnih transferjev šteje tudi premoženje družine. Sem spadajo nepremičnine, avtomobili, plovila, lastništvo podjetij, vrednostni papirji, denar na banki in druge vezave. Pa vendar se vse to premoženje upošteva v veliko manjši meri, kot prihodek družine.

Želite posvet s svetovalcem za zavarovanja? Rezervirajte svoj termin v poslovalnicah v Ljubljani ali Mariboru, doma ali na daljavo prek zooma.

Primer družine, ki ima na banki 30 tisoč evrov

Marsikdo ob rojstvu otroka ali ob njegovem vpisu v vrtec dvigne vse prihranke iz banke in vzajemnih skladov, da ne bi vplivali na upravičenost do socialnih transferjev. A za to ni potrebe, saj ti že dolgo nimajo več takšne teže. Pri varčevanju na banki se namreč ne upoštevajo prihranki v celoti, pač pa le fiktivni dohodek.

30 tisoč prihrankov družine se bo na mesečnem prihodku posameznega družinskega člana, ki se upošteva pri izračunu upravičenosti za socialne transferje, poznalo le za 0,89 evra.

Kako se izračuna fiktivni dohodek, smo vprašali svetovalce v FINANČNI HIŠI. Fiktivni dohodek so predvidene obresti, ki bi jih lahko prejeli za svoje prihranke v enem letu. Obrestno mero določi država, in sicer tako, da upošteva povprečno obrestno mero za vezavo vloge za eno leto, a še to le če ima družina privarčevan znesek, ki je predmet obravnave. Ta znesek mora biti višji od 19.304,64 evra. Vrednosti privarčevanih sredstev pod tem zneskom (gre za 48 osnovnih zneskov minimalnega mesečnega dohodka na družinskega člana, ki trenutno znaša 402,18 evra) se ne upoštevajo pri izračunu za upravičenost do socialnih transferjev.

Vzemimo za primer štiričlansko družino, ki ima na banki privarčevanih 30 tisoč evrov. Od tega zneska se najprej odšteje zgoraj omenjenih 19.304,64 evra. Ostane nam še 10.696 evrov, ki se torej upoštevajo pri nadaljnjem izračunu fiktivnega dohodka. Upošteva se povprečna obrestna mera za gospodinjstva za vezane vloge. Ta je lani znašala 0,4 odstotka. To pomeni, da fiktivni mesečni dohodek znaša zgolj 42,8 evra letno oziroma celo le 10,7 evra letno na družinskega člana. Ker pa se upoštevajo mesečni dohodki na družinskega člana, se bi pri takem privarčevanem znesku ti dvignili za vsega 0,89 evra na člana gospodinjstva.

Varčevanje pri zavarovalnici se ne šteje v premoženje, vse dokler ni izplačila. Kaj pa če varčujemo za otroka pri zavarovalnici?

Varčevanje pri zavarovalnici v obliki rentnega naložbenega varčevanja se ne šteje v premoženje. Prav tako se v premoženje ne šteje življenjsko varčevanje. Pri življenjskem varčevanju se namreč ob izteku varčevanja oziroma ko so sredstva nakazana na bančni račun upravičenca, celotno izplačilo upošteva kot dohodek. A to se zgodi šele, ko je otrok že polnoleten.

Zavarovalna polica je torej ena izmed možnosti, da se varčevanje ne šteje v premoženje, vse dokler ni izplačana. Torej nima vpliva na izračun upravičenosti do socialnih transferjev.

Posvetujte se s svetovalcem: v poslovalnicah v Ljubljani ali Mariboru, doma ali na daljavo prek zooma.

Kako lahko varčuje tudi mlada mamica?

Mladi starši so pogosto še na začetku svoje karierne poti, zaradi česar njihovi prihodki niso tako visoki, kot bi si morda želeli. Pa vendar si za svoje otroke vsi želimo najboljše prihodnosti. Nekega dne bodo morda potrebovali pomoč, da bi si kupili svoje stanovanje, morda bodo želeli študirati v tujini ali pa bodo le potrebovali avtomobil za pot do službe. Kako torej varčevati? Kakšno varčevanje izbrati?

Mlada mamica, katere primer smo si za lažjo predstavitev izposodili pri svetovalcih v FINANČNI HIŠI, se je tako že ob rojstvu otroka odločila za varčevanje pri zavarovalnici. 40 evrov, ki jih prejema iz naslova otroškega dodatka, vsak mesec nakaže na varčevalno polico, ki jo je odprla za obdobje 20 let. Ta torej ne vpliva na višino otroškega dodatka, na morebitno podražitev vrtca, kasneje pa ne bo vplivala niti na upravičenost do štipendije ali njeno višino.

Do otrokovega 20. leta bo tako privarčevala kar 14 tisoč evrov. Prihranke bo takrat lahko dvignila neobdavčeno, ali pa se bo odločila za mesečno štipendijo za obdobje štirih let v višini 300 evrov na mesec. Tako bo lahko svojemu otroku kar najbolje pomagala, seveda skladno s svojimi zmožnosti.