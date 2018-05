Kje in kako kupiti delnice tujih podjetij (brez plačevanja "mastnih" provizij)

Oglasno sporočilo

Preverite mojo izkušnjo z enim izmed domačih posrednikov in primerjavo stroškov z nakupom preko https://www.etoro.com.

O platformi eToro ste mogoče že brali v povezavi z www.forex-trgovanje.si in možnostjo investiranja v kriptovalute, pred nekaj dnevi pa so v sklopu njihove platforme ponudili tudi možnost dejanskega nakupa delnic številnih tujih podjetij, kot so npr. Facebook, Google (Alphabet Inc.), Tesla, Volkswagen in podobnih. Za razliko od ostalih trgovalnih platform vam sedaj omogočajo, da kupite dejanske delnice in ne le CFD pogodb.

Na trgovalni platformi eToro lahko trgujete tudi s CFDji, zato bodite pri nakupu delnic previdni, da izberete opcijo »Buy« in opravite nakup brez leveragea (kot prikazuje spodnja slika).

Za nakup SAMO 1 delnice podjetja Volkswagen sem preko enega izmed največjih domačih ponudnikov plačal 41,15 €! (dokaz na spodnji sliki)

Za nekoga, ki nima namena v delnice vlagati ravno več tisoč € mesečno, je bil ta procent provizije čisto previsok. Zato sem začel raziskovati alternativne možnosti in prišel do trgovalnih platform, kjer pa sem naletel na druge ovire:

Trgovalne platforme ne omogočajo trgovanja s pravimi vrednostnimi papirji ampak samo s CFDji, zaradi tega:

Ne dobite izplačanih dividend. Davek na dobiček od trgovanja s CFDji je precej višji od trgovanja z vrednostnimi papirji. Nekatere platforme omogočajo trgovanje le ob uporabi vzvoda (leveragea).



Ko so pri platformi na kateri trgujem že tako ali tako, dodali možnost nakupa delnic, sem bil navdušen. Provizije so bile bistveno nižje!

Prek trgovalne platforme sem za nakup 1 VOW3 delnice (Volkswagen) plačal samo 0,09 % provizije, torej samo 15 centov pri vrednosti delnice 170 €.

Provizije pri trgovanju z delnicami na eToro.com se lahko spreminjajo, zato jih pred pričetkom trgovanja preverite.

Prihranek pri nakupu 1 delnice: 41 €!

Že samo ta razlika je za vse, ki želite investirati neposredno v vrednostne papirje in ne v delniške sklade, katerih provizija vam še dodatno niža vaš profit, popolnoma dovolj, da za nakup vrednostnih papirjev vsaj tujih podjetij izberem to trgovalno platformo, če omenim še dve drugi prednosti pa sta to:

Vse lahko uredite preko interneta, ni potreben obisk poslovalnice kot je to sicer pri nas.

Trgovalni račun lahko odprete BREZPLAČNO, torej nimate nobenih stroškov, do trenutka, ko začnete trgovati.

Želite tudi vi zaslužiti z delnicami, a ne želite pri tem izgubiti bodoči profit že pri začetnih provizijah? Kliknite na www.etoro.com, se registrirajte in trgujte z delnicami različnih podjetij po svetu.

* Vsako trgovanje je tvegano, pretekli donosi niso jamstvo za prihodnje donose - tvegajte LE kapital, ki ga v primeru izgube ne bi pogrešali.

Naročnik oglasa je www.forex-trgovanje.si.