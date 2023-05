Kako zasluži znani Slovenec vsaj 300 evrov na dan prek spleta in uživa več kot 100 dni na leto na morju?

Oglasno sporočilo

Za Žana Nekrepa ste verjetno že slišali, saj veliko oglašuje prek spleta v Sloveniji. Pa je res to, kar govori? Razkrivamo konkretne številke njegovega spletnega zaslužka in sistem, ki mu omogoča, da je vsako leto vsaj 100 dni na morju po čudovitih evropskih plažah in ob tem še dobro zasluži prek spleta.

Ekskluzivna plaža Lignano v Italiji, na kateri se je Žan Nekrep nahajal in ob tem še zaslužil na Amazonu vsaj 300 evrov dnevno:

Foto: osebni arhiv Žan Nekrep

Nazadnje se je Žan nahajal na čudoviti peščeni plaži v Lignano, Italiji. Želi pa si, da bi uspelo zaslužiti prek spleta tudi vse več Slovencem, in to z manj dela, kot ga imajo v svoji redni službi, zato podarja popolnoma brezplačno svoj sistem spletnega zaslužka, kjer vse razkriva.

Koliko Žan Nekrep zasluži vsak dan prek Amazona med tem, ko uživa vsako leto vsaj 100 dni na morju?

Spodaj so najnovejše številke zaslužka Žana Nekrepa na le enem od njegovih računov za obdobje zadnjih sedem dni v maju 2023 (približno 25 odstotkov od tega je profit):

Ter zaslužek, ustvarjen prek spleta na podlagi metode Žana Nekrepa za zadnjih 30 dni (približno 25 odstotkov tega je profit):

Kaj pa sploh počne Žan Nekrep, da lahko zasluži vsaj 300 evrov na dan prek spleta in ob tem še uživa na plaži?

Uporablja sistem Amazon FBA, kjer Amazon zanj opravi večino dela, zato lahko uživa na plaži. Amazon FBA (Fulfillment by Amazon) je storitev, ki jo ponuja Amazon, in omogoča prodajalcem, da svoje izdelke hranijo v skladiščih Amazona in jih nato prodajajo prek Amazonove trgovine. Amazon prevzame skrbi za hrambo, pakiranje in dostavo izdelkov kupcem, kar bistveno zmanjša obremenitev prodajalcev. Amazon FBA omogoča prodajalcem številne prednosti, vključno z dostopom do širšega trga, možnostjo hrambe izdelkov v Amazonovih skladiščih in upravljanjem vseh vidikov izpolnjevanja naročil.

Primer januarskega nakazila Žana Nekrepa januarja, ki ga dobi od Amazona vsakih 14 dni na račun v Sloveniji:

In Žan Nekrep se je odločil, da bo brezplačno razkril sistem, ki mi omogoča zaslužek, ko je na plaži …

Glavna ideja sistema, ki ga uporablja Žan Nekrep, je, da izkoristite priložnosti za spletni zaslužek, ki jih ponuja Amazon v tem trenutku tudi za Slovence.

Vendar pa ni dovolj le, da se registrirate na Amazon in čakate na uspeh. Treba je upoštevati le nekaj ključnih strategij in trikov, ki pa jih bo Žan Nekrep zelo rad delil brezplačno na webinarju. Tako da ga bo lahko vsak tudi enostavno posnemal in zaslužil.

Kaj pa, če ne veste, kako začeti služiti prek Amazona?

Začetek je enostaven − najprej se morate registrirati kot prodajalec na Amazonu, nato pa izbrati izdelke, ki jih želite prodati. Pri izbiri izdelkov je pomembno upoštevati povpraševanje na trgu in se izogibati konkurenci, saj se na ta način lahko izognete preveliki konkurenci in si zagotovite višjo ceno ter večji dobiček.

Najpomembnejši korak je izbira pravih izdelkov. Na webinarju Žan Nekrep pokaže izdelke, ki jih lahko ceneje kupite in dražje prodate ter zaslužite.

Ste tudi vi skeptični, da ta spletni zaslužek ne deluje?

Nekateri so skeptični, drugi pa verjamejo, da je to mogoče doseči, vendar pa se mnogi sprašujejo, kako lahko sami to dosežejo z Amazonom in ali je to sploh mogoče.

Po besedah Žana Nekrepa, ki ga nekateri označujejo za "guruja spletnega zaslužka", je ključ do uspeha preprost sistem, ki temelji na uporabi Amazona in spletnega trženja. Nekrep, ki svoj sistem brezplačno deli s Slovenci, trdi, da je vsakomur dostopen, ne glede na to, ali imate izkušnje v spletnem poslu ali ne.

Zaradi Amazona je vse več Slovencev, ki vsak dan služijo velike denarje prek spleta in so zaradi tega pustili tudi svojo redno službo. Bi radi tudi vi zaslužili prek spleta na Amazonu z malo dela ali pa kar na plaži?



Prijavite se tukaj na brezplačen seminar, na katerem boste izvedeli vse informacije o tem spletnem zaslužku. Žan Nekrep bo pokazal tudi izdelke, ki jih lahko dražje prodate.

Zanimivo je, da tudi umetna inteligenca Chat GPT, o kateri trenutno govori ves svet, Amazon postavlja za prvo izbiro pri spletnem zaslužku, če želite prejeti več kot deset tisoč evrov na mesec.

Povprašali smo jo naslednje:

Foto: Žan Nekrep Consulting

Zakaj sploh začeti služiti prek spleta (na Amazonu) iz Slovenije in tudi, ali imate že službo?

Prodajati lahko začnete ob službi z manj dela in z Amazonom zelo dobro zaslužite prek spleta.

Ne potrebujete svojega skladišča in tudi ne spletne strani.

Sami nimate dela s pošiljanjem izdelkov strankam, saj to naredi Amazon.

Ni vam treba obiskovati ZDA ali Kitajske, saj lahko vse urejate prek spleta od doma ali od koderkoli želite.

Potrebujete le dostop do računalnika, delate lahko kjerkoli in kadarkoli.

Na Amazonu lahko prodajate kot fizična oseba.

Ko začnete poslovati z Amazonom, vam lahko to vzame le nekaj ur na teden.

Ni vam treba zaposliti ljudi.



Zaradi zaslužka prek Amazona, ki poteka prek spleta, so številni Slovenci lahko spremenili življenje tako, kot so si ga sami želeli.



Bi radi tudi vi zaslužili enostavno prek spleta z malo dela? Prijavite se tukaj na brezplačni seminar, na katerem boste izvedeli vse informacije, kako na preprost način zaslužiti prek interneta. Vsi prijavljeni boste dobili tudi brezplačen celoten posnetek webinarja.



