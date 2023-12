Kako izkoristiti rast cen zlata in srebra?

Ob naraščajočih cenah življenjskih potrebščin ni vseeno, kako ravnamo s prihranki. Ti lahko naloženi na banki ali v kuverti pod posteljo hitro začnejo izgubljati svojo vrednost. Kar smo še pred dvema letoma lahko kupili za 1000 evrov, nas bo danes stalo morda skoraj enkrat toliko, saj denar z inflacijo hitro izgublja svojo vrednost. Če želite, da vaši prihranki obdržijo svojo trenutno vrednost ali jo celo povečajo, potem je čas, da izveste, kako lahko denar vložite v dragocene kovine: zlato in srebro . Raziskali smo, zakaj je to že od nekdaj najbolj varna in pametna naložba.

V zlato in srebro lahko investira vsakdo

Vlaganje prihranjenega premoženja v zlato in srebro ima že stoletja dolgo brado. Zato niti ni presenetljivo, da imata ti dragoceni kovini še danes pomembno vlogo pri naložbah. Imata namreč izjemno vrednost, ki se na dolgi rok ohranja oziroma celo narašča, zaradi česar imata izjemno sposobnost zaščite pred finančno nestabilnostjo.

Preverili smo, zakaj je temu tako, kakšna je vrednost zlata in srebra v primerjavi z drugimi naložbami ter kakšno vlogo igrata pri premoženju tako posameznikov kot tudi podjetij. Osredotočili smo se tudi na zgodovinsko donosnost zlata v primerjavi z evrom, povezavo med inflacijo in realnimi donosi naložb, primerjavo cen kovin s cenami delnic v preteklih 20 letih in vlogo inflacije na trgu plemenitih kovin.

Stabilna in tradicionalna investicija

Zlato je znano kot ena najstabilnejših in že tradicionalno cenjenih oblik naložb. Za razliko od vrednosti denarja se vrednost zlata ne spreminja tako hitro, zaradi česar ohranja sloves zanesljive naložbe tudi v času ekonomskih nestabilnosti. Temu botruje še dejstvo, da gre za naravni material z omejeno količino je v naravi.

Podobne lastnosti ima tudi srebro, s to razliko, da je njegova vrednost na kilogram nižja. Kljub temu je srebro še vedno cenjeno tudi zaradi možnosti uporabe v industrijske namene, zlasti v elektroniki in fotovoltaiki. V primerjavi z zlatom bi za srebro lahko rekli, da je bolj vsestransko, kar seveda vpliva tudi na povpraševanje po njem in s tem na njegovo vrednost.

Zlato ali srebro?

Najbolj opazna razlika med zlatom in srebrom je seveda njuna vrednost. Kilogram zlata ima višjo vrednost kot kilogram srebra. To pomeni, da je za nakup enake količine zlata potrebno vložiti več denarja.

Trenutna vrednost na borzi Zlato: 60.474,59 evra za kilogram oziroma 60,45 evra za gram Srebro: 749,66 evra za kilogram oziroma 0,75 evra za gram V zlato in srebro lahko investirate manjše ali večje vsote. Najmanjša količina zlata, ki jo lahko kupite, je 1 gram. Foto: Elementum

Če zlato in srebro primerjamo glede na njuno uporabnost, lahko hitro ugotovimo, da je srebro tista plemenita kovina, ki se zaradi svojih edinstvenih lastnosti – prevodnosti in refleksije svetlobe – pogosteje uporablja v industriji, medtem ko se zlato uporablja predvsem za nakit, dekoracije in naložbe.

Zlatu vrednost občutno viša njegova omejena količina. Na drugi strani je srebro bolj razširjeno in posledično tudi dostopnejše. Na leto se po svetu nakoplje približno 4000 ton zlata, kar predstavlja vrednost okoli 220 milijard evrov.

Zlato in srebro sta nujen del naložbe

Pristopi k vlaganju v naložbene portfelje so seveda različni, začenši z dejstvom, da so višine investicij, ki jih posamezniki namenjajo naložbam, zelo različne, prav tako cilji investiranja. A ne glede na to, koliko želite vložiti in kakšni so vaši cilji, obstaja več razlogov, zakaj bi moral vsakdo razmisliti o vključitvi zlata in srebra v svoj naložbeni portfelj.

1. Diverzifikacija: z dodatkom zlata in srebra vašemu naložbenemu portfelju si boste zagotovili raznolikost, ki je osnova za manjše tveganje in s tem večjo varnost naložbe.

2. Zaščita pred inflacijo. O inflaciji se zadnja leta veliko govori. Cene izdelkov in storitev rastejo, kupna moč denarja pada. To že več kot leto dni močno občutimo tudi v Sloveniji. Cene so višje tako pri nakupu osnovnih živil v prehrambeni industriji kot tudi pri nakupu turističnih aranžmajev in nepremičnin. Zlato in srebro pa sta, ko je govora o prihrankih, prepoznana kot idealna zaščita pred padcem vrednosti valute zaradi inflacije.

Zlato je v primerjavi z evrom v zadnjih 20 letih naraščalo v povprečju 8,5 % letno, evro pa je v primerjavi z zlatom v zadnjih 20 letih izgubil več kot 80 % svoje vrednosti.

3. Zaščita pred nestabilnostjo. V času geopolitičnih napetosti ali gospodarske nestabilnosti lahko zlato in srebro delujeta kot zatočišče za kapital. Zlato in srebro lahko hranite doma, v trezorjih na bankah ali pa, kar je davčno najbolj ugodno, v varnih trezorjih v Švici.

4. Dolgoročna naložba. Za investitorje, ki si želijo dolgoročnih donosov, je vlaganje prihrankov (ki jih danes še ne potrebujejo) v zlato in srebro izvrstna investicija.

