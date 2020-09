Zmaga za Jankovićeve: ne bo jim treba vrniti osmih milijonov evrov davka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vrhovno sodišče je odpravilo odločbo Finančne uprave Republike Slovenije (Furs), po kateri bi morala družba Electa v lasti sinov ljubljanskega župana Zorana Jankovića državi plačati skoraj osem milijonov evrov davka. Direktor Electe Damijan Janković je po odločitvi vrhovnega sodišča za Finance dejal, da so bili "neupravičeno eden od največjih davčnih dolžnikov v državi".

Furs je družbi Electa, ta je v lasti sinov ljubljanskega župana Zorana Jankovića, leta 2012 naložil plačilo približno pet milijonov DDV zaradi nepremičninskih poslov s Hypo Leasingom. Electa je proti Fursu vložila tožbo na upravno sodišče, a je bila pri tem neuspešna. Po poročanju Financ pa je zdaj vrhovno sodišče zaradi napačne uporabe materialnega prava razsodilo, da se odločba Fursa odpravi in da se zadeva vrne v nov postopek.

Electi očitno ne bo treba plačati ničesar

A kot poročajo Finance, novega postopka ne bo, saj je direktor Electe Damijan Janković povedal, da je Furs odstopil od ponovitve postopka. Če je to res, Electi ne bo treba plačati ničesar. Na Fursu sicer niso potrdili, da so res odstopili od postopka. Po poročanju Financ pa je glede na zadnji seznam davčnih dolžnikov mogoče sklepati, da je postopek res končan. Družba Electa je namreč zdrsnila v razred dolžnikov, ki državi dolgujejo od sto do 300 tisoč evrov.