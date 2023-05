Zelena luč iz Bruslja za prevzem banke Credit Suisse

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Credit Suisse je veljala za eno od približno 30 bank na svetu, ki veljajo za prevelike, da bi propadle, saj so zelo pomembne za mednarodni bančni sistem. Foto: Guliverimage

Evropska komisija je danes odobrila 3,25 milijarde dolarjev vreden prevzem švicarske banke Credit Suisse s strani njene glavne domače tekmice, banke UBS. Kot so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz komisije, združitev bank ne krši pravil konkurence v EU.

Po navedbah komisije združitev ne bo "bistveno zmanjšala konkurence na trgih znotraj Evropskega gospodarskega prostora, kjer se njune dejavnosti prekrivajo".

Ob tem so v Bruslju poudarili, da se bo združena banka še vedno spopadala z "znatnim konkurenčnim pritiskom široke palete tekmecev na vseh trgih, vključno z več velikimi svetovnimi bankami ter specializiranimi ponudniki in močnimi lokalnimi akterji".

Da bo prevzela močno oslabljeno Credit Suisse, je največja švicarska banka UBS po posredovanju švicarske vlade sporočila sredi marca. Aprila pa so ocenili, da bo prevzem verjetno končan pred koncem junija.

Kot je tedaj dejala švicarska finančna ministrica Karin Keller-Sutter, bi lahko stečaj Credit Suisse povzročil nepopravljive gospodarske pretrese in veliko škodo za švicarski finančni trg, pri čemer je opozorila na "tveganje okužbe za druge banke, vključno z UBS".

Dogovor med UBS in švicarsko vlado so takrat pozdravili tudi v Bruslju, Washingtonu in Londonu, vodja Evropske centralne banke Christine Lagarde pa je pozdravila "hitro ukrepanje".

Številni škandali

Credit Suisse so sicer v zadnjih letih pretresali številni škandali, vključno z obtožbami o pranju denarja, marca pa se je znašla pod pritiskom, ko je propad dveh regionalnih ameriških bank SVB in Signature pretresel trge, banka pa je v letnem poročilu opozorila na šibkost notranjih kontrol.

Njene delnice so nato utrpele močan upad, večinski lastnik banke, Savdska nacionalna banka, pa je zavrnil nadaljnje finančne injekcije v banko.