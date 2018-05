Zdaj je čas za naložbo v stanovanjsko gradnjo

Oglasno sporočilo

Veliko je povpraševanja po stanovanjski gradnji, saj so stanovanjski objekti znova postali zanimivi kot dolgoročna naložba. V tem trenutku je torej treba zagrabiti priložnost in vlagati v še neizkoriščena zemljišča v Mariboru. Strokovnjaki namreč ocenjujejo, da bi v tem trenutku v Mariboru brez težav prodali večje število stanovanj.

Iztokova ulica

Izjemna priložnost za gradnjo stanovanjskega kompleksa v urbanem predelu Maribora je stavbno zemljišče na Iztokovi ulici, na lepi in mirni lokaciji. Zemljišče leži na robu strnjene poslovno stanovanjske in trgovske soseske. V neposredni bližini je vrtec, blizu so šola, pošta, trgovski center in druge dejavnosti, ki omogočajo udobno in neobremenjeno bivanje. Dostop do zemljišča je urejen po lokalni asfaltirani cesti. Zemljišče ima pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjskih objektov: mogoča je gradnja približno 250 stanovanjskih enot (odvisno od velikosti stanovanj) s parkirnimi mesti v podzemnih garažah. Delno je na zemljišču že opravljen izkop. Okolica je dobro komunalno opremljena, vsa potrebna infrastruktura je v neposredni bližini. Več informacij o zemljišču vam je na voljo tukaj.

Zanimivo je zagotovo tudi zazidljivo zemljišče za stanovanjsko in mešano gradnjo na odlični lokaciji na Nasipni ulici v bližini nakupovalnega centra Europark. Za zemljišče je predvidena gradnja večstanovanjskih objektov z manjšim delom mešane strukture. Zaradi bližine središča mesta in neposredne bližine nakupovalnega centra je zemljišče zelo privlačno in pomeni izjemno investicijsko priložnost.

Atraktivno zemljišče ob Jezdarski ulici v središču mesta Maribor.

Priložnost za gradnjo stanovanjskega kompleksa v neposredni bližini parka Magdalena v središču Maribora je tudi stavbno zemljišče velikosti 11.765 m2. Atraktivno zemljišče leži ob Jezdarski ulici v središču mesta Maribor. Neposredna okolica je pozidana s pretežno večstanovanjskimi objekti. Trenutno zemljišče predstavlja ograjeno gradbišče, na katerem je bil predviden razvoj večstanovanjskega projekta. Vsa potrebna javna infrastruktura je v neposredni bližini, dostop do zemljišča je urejen po lokalni asfaltirani cesti. Dobra lokacija in dostopnost sta priložnost za razvoj čudovite večstanovanjske soseske.

Zemljišče ob mestni vpadnici.

Ob mariborski mestni vpadnici je še eno zemljišče za gradnjo stanovanjskih objektov. Zemljišče skupne velikosti 36.993 m2 je po občinskem prostorskem načrtu predvideno za stanovanjsko gradnjo in druge centralne dejavnosti. Okolica zemljišča je komunalno dobro opremljena, dostop do njega pa je urejen po lokalni asfaltirani cesti. Več informacij o zemljišču vam je na voljo tukaj.