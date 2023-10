Zaradi visokih cen energentov gospodarstvu 206 milijonov evrov pomoči

Marca je agencija začela mesečna izplačila pomoči in do konca septembra jih je izplačala za 206,2 milijona evrov.

Marca je agencija začela mesečna izplačila pomoči in do konca septembra jih je izplačala za 206,2 milijona evrov. Foto: Shutterstock

Agencija Spirit Slovenija je na podlagi zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize do konca septembra izplačala več kot 206 milijonov evrov pomoči. Izdala pa je tudi več kot 700 odločb za vrnitev neupravičeno izplačanih sredstev v skupni vrednosti skoraj 16 milijonov evrov, so danes sporočili iz Spirita.

Spirit, ki je za to pomoč izvajalska agencija ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, je prek spletne aplikacije, ki je bila vzpostavljena za oddajo vlog po tem zakonu, konec februarja letos prejela 1966 vlog podjetij v skupni vrednosti 395,1 milijona evrov.

Za vračilo sredstev podjetij, ki niso izpolnjevala pogojev in morajo zato vrniti pomoč, je do danes izdala več kot 700 odločb, na podlagi katerih morajo podjetja vrniti skupno 15,9 milijona evrov.

Podjetja neupravičeno izplačana sredstva vračajo v zastavljenih rokih

Kot pravijo na agenciji, podjetja neupravičeno izplačana sredstva vračajo v zastavljenih rokih, doslej so iz tega naslova prejeli skoraj 11 milijonov evrov vračil. Pomoč lahko vračajo tudi obročno.

Poleg ugotavljanja izpolnjevanja pogojev sočasno teče tudi korekcijski postopek, v katerem agencija preverja dejanske podatke o porabljenih količinah in stroških energentov. "Če je v tem postopku ugotovljeno, da je bila izplačana pomoč previsoka, bodo upravičenci pozvani k vračilu preveč izplačanih sredstev," so zapisali in dodali, da podatki o razliki med izplačanimi ocenjenimi vrednostmi in dejanskimi stroški še niso znani.

V Spiritu ocenjujejo, da bo skupna višina izplačanih sredstev za vsaj 70 milijonov evrov manjša od skupne ocenjene vrednosti pomoči na podlagi oddanih vlog.

Določenih pet vrst pomoči

Zakon je omogočil subvencije za stroške nakupa električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare. Subvencije so znašale med 40 in 80 odstotki upravičenih stroškov, odvisno od vrste pomoči, stroški so bili določeni kot znesek nad 1,5-kratnikom zvišanja cen glede na leto 2021, pri nekaterih vrstah pomoči je subvencija veljala za 70 odstotkov lanske porabe.

Zakon je določil pet vrst pomoči: enostavna pomoč ter osnovna posebna pomoč, pomoč za zmanjšano gospodarsko uspešnost, pomoč za energetsko intenzivna podjetja in pomoč za posebej izpostavljena energetsko intenzivna podjetja.

Zakon je bil sprejet decembra lani, nato pa so ga januarja novelirali, tako da do pomoči niso bili več upravičeni tisti subjekti iz vrst mikro, malih in srednjih podjetij, ki imajo od 1. januarja regulirane cene elektrike.