Zaradi težav Adrie glava boli tudi državne uradnike

Adrijine zamude in odpovedi letov so najmanj izrazite na liniji do Bruslja, kjer prevoznika zavezuje večmilijonska pogodba z državo. Foto: Klemen Korenjak

Medtem ko Adria Airways vse težje zagotavlja lete in s številnimi zamudami ter tudi odpovedmi v zadnjem letu jezi potnike, so državni naročniki z njenimi storitvami na relaciji do Bruslja, kjer imajo z njo sklenjeno 4,5 milijona evrov vredno pogodbo, za zdaj zadovoljni. Več težav pa imajo na drugih linijah, pravijo.

Javna uprava ima z Adrio Airways sklenjeno 4,4 milijona evrov vredno pogodbo za lete do Bruslja. Gre namreč za letalsko povezavo do destinacije, ki je dom večine evropskih institucij in je zato pomembna za naše uradnike.

Ker je Adria v zadnjem času tudi na tej relaciji že odpovedala nekaj letov, pogosto pa prihaja tudi do zamud, smo preverili, kako so z njenimi storitvami zadovoljni državni naročniki in ali imajo kaj več moči v boju z letalskim prevoznikom, ki se v zadnjih letih pri obravnavanju pritožb "navadnih" potnikov ni izkazal.

Več vprašanj smo poslali tudi Adrii Airways, a odgovorov nismo dobili.

Za povratni let 477 evrov

Najprej o pogodbi. Država na dve leti objavlja javni razpis oziroma skupinsko javno naročilo za lete do Bruslja. Na lanskega se je prijavila le Adria, s katero je nato ministrstvo za javno upravo sklenilo dveletno pogodbo za zagotavljanje letalskih prevozov s predvideno pogodbeno vrednostjo skoraj 4,5 milijona evrov.

Cena vključuje lete za 71 naročnikov, med katerimi so ministrstva, javne agencije, kabineta predsednika vlade Marjana Šarca in predsednika države Boruta Pahorja, tudi ljubljanska in velenjska občina.

Pogodba med drugim določa naslednje:

Država zahteva zagotovljen vsakodneven jutranji odhod iz Ljubljane in odhod iz Bruslja v Ljubljano v večernih urah.

Za povratno vozovnico do Bruslja naročniki plačajo 477 evrov, za enosmerno 256 evrov. Med vikendom je cena za povratno vozovnico 232 evrov, za enosmerno 224 evrov.

Vozovnica je za let v ekonomskem razredu, pogodba pa določa, da imajo predsedniki vlade, republike in Državnega zbora (DZ) ter, ko bodo potovali z omenjenimi, tudi drugi funkcionarji, kot na primer ministri, državni sekretarji in generalni sekretarji, pravico potovati v poslovnem razredu.

Lahko letijo z drugih letališč

Vseh 71 naročnikov, ki so vključeni v skupno javno naročilo, se je s pogodbo zavezalo, da bodo pri letih v Bruselj dali prednost Adrii. "Na neposredni povezavi na zračni progi do Bruslja neposredni naročniki, ki so vključeni v predmetno naročilo, lahko predmetne storitve naročajo le pri Adrii Airways, s katero je podpisana pogodba," pravijo na ministrstvu za javno upravo, ki je skrbnik pogodbe.

Lahko pa naročniki, če je zanje to ugodneje, letijo v Bruselj z drugih letališč (na primer iz Zagreba ali Trsta), premier in ministri imajo udobno alternativo tudi v uporabi vladnega falcona.

Kljub težavam Adrie pa statistika kaže, da se ne število letov ne cena vozovnic glede na lani ni bistveno spremenila. Na ministrstvu za javno upravo pravijo, da so lani, še po stari pogodbi, naročniki od januarja do julija kupili 2.056 vozovnic v skupni vrednosti 992 tisoč evrov (oziroma po povprečni ceni 482 evrov za vozovnico). Letos pa imajo podatek le za obdobje od začetka leta do konca aprila, ko je bilo kupljenih 1.566 vozovnic v skupni vrednosti 755 tisoč evrov (povprečno 482 evrov za vozovnico).

Minister za javno upravo Rudi Medved, ki je skrbnik pogodbe z Adrio Airways, težav ne zaznava. Obveščen je bil o eni odpovedi in eni zamudi. Foto: STA

Na bruseljski liniji je red, drugje več težav

Veliko v Bruselj letijo na zunanjem ministrstvu, ki ga vodi Miro Cerar. Lani je bilo od januarja do konca julija plačanih 244 računov v skupni višini 104 tisoč evrov, letos v istem obdobju pa 308 računov za skupno 117 tisoč evrov.

Na ministrstvu ob tem priznavajo, da so imeli lani težave na letih do Bruslja. "Prevoznik Adria Airways uslužbencem ministrstva večkrat ni zagotovil mest na letalu kljub kupljenim vozovnicam, kar ni skladno s sklenjeno pogodbo. Razloga sta bila menjava letal in večje število prodanih mest, kot jih je bilo na letalu." Letos pa vsaj do zdaj težav ni bilo, dodajajo.

Več težav pa imajo na drugih relacijah, kjer Adrie ne veže pogodba. Tam prevoznik, tako ministrstvo, "pogosto odpoveduje, spreminja in združuje lete, kar povzroča številne težave pri izvajanju nalog ministrstva".

Šarčevi in Pahorjevi redko z Adrio

Vlada ima udobno alternativo v obliki falcona. Foto: STA V kabinetu premierja Marjana Šarca medtem z Adrio potujejo le redko, kot kažejo številke, pa so letos potovali še manj. Lani so od januarja do julija kupili skupno 23 vozovnic (od tega 16 povratnih) za skupno 10 tisoč evrov, letos v istem obdobju pa 11 vozovnic, od tega devet povratnih za skupno slabih pet tisočakov. Ali je razlog za zmanjšanje števila vozovnic drugačen tempo ali lokacije sestankov ali pa kakšno vlogo igrajo tudi težave Adrie, niso pojasnili.

Povedali pa so nam, da niti lani niti letos niso koristili storitev drugega prevoznika za omenjeno relacijo. Omenimo pa, da ima vlada za lete v Bruselj precej bolj udobno alternativo - letalo falcon.

Tudi v kabinetu predsednika države Boruta Pahorja z Adrio potujejo redko. Od začetka lanskega leta so kupili osem vozovnic, od tega letos dve. Skupni strošek vseh osmih vozovnic je bil štiri tisočake. So pa v tem obdobju dvakrat zaradi neustrezne časovnice Adrijinih letov v Bruselj leteli z Lufthanso, pravijo. Kot pravijo, so imeli nekajkrat težave s storitvami Adrie, in sicer predvsem zaradi zamud oziroma odpovedanih letov, a ne na relaciji do Bruslja, kjer Adrio veže pogodba.

V skrajnem primeru bi unovčili zavarovanje

Na ministrstvu za javno upravo, ki je skrbnik pogodbe, težav ne zaznavajo. "Izvajalec od decembra 2018, ko je bila sklenjena pogodba, do sedaj, izvaja storitve v skladu s pogodbo," pravijo. Kot krovni naročnik so bili obveščeni o eni odpovedi leta in eni zamudi.

Na vprašanje, ali so v katerem od primerov uveljavili pogodbeno kazen, odgovarjajo, da lahko to storijo posamezni naročniki, ki poznajo okoliščine kršitev. A so nam tako v uradu predsednika republike kot premierjevem kabinetu in na zunanjem ministrstvu dejali, da tega do zdaj niso storili.

Na ministrstvu za javno upravo sicer povedo še, da spremljajo izvajanje pogodbenih obveznosti, saj bi "v primeru morebitnih večjih in ponavljajočih kršitev bilo mogoče unovčiti tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti".