Azijske borze so petkovo trgovanje zaradi strahu pred novim sevom koronavirusa končale v rdečih številkah, poroča spletni portal MarketWatch. Kot kaže, jim bodo sledile tudi evropske in ameriške. Evropske, ki so se ravno odprle, že beležijo v povprečju okoli triodstotne padce. Na udaru so predvsem turistična podjetja in letalski prevozniki. Vlagatelji se namreč bojijo, da bo zaradi novega seva spet sledilo zaprtje posameznih držav in posledično bo veliko manj turistov.

Cenejša tudi nafta

Globoko v rdečih številkah pa so tudi naftarji, saj vlagatelji še niso pozabili lanskega maja, ko je bila cena surove nafte nekaj časa celo negativna. Cene nafte na svetovnih trgih so danes zabeležile največji padec po juliju letos. To je sicer za mnogo gospodarstev olajšanje, saj so visoke cene energentov in visoka inflacija v zadnjih mesecih povzročale sive lase mnogo podjetjem. Hrvaška je zato celo uvedla nadzor nad cenami goriv.

Bik v trgovini porcelana

V rdečem so tudi ameriške borze, ki se uradno odprejo šele v popoldanskih urah po našem času, vendar v predtrgovanju že beležijo razprodajo. "Novica o novem sevu je kot bik v trgovini porcelana. Sicer ni nepričakovana, vendar se vlagatelji takoj negativno odzovejo, saj lahko novi sev popolnoma ustavi okrevanje svetovnega gospodarstva," je za MarketWatch dejal finančni analitik Jeffrey Halley iz podjetja Oanda.