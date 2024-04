Poljski naftni velikan Orlen se je odločil za v domovini zelo odmevno akcijo, med katero bodo v času prvomajskih praznikov njegove zveste stranke lahko točile za do devet centov na liter cenejše gorivo, poroča poljski portal Rzeczpospolita.

Novi in ​​obstoječi člani programa zvestobe Orlen Vitay bodo lahko od jutri do 5. maja točili gorivo do sedem centov ceneje na liter, imetniki kartice Velika družina pa celo do devet centov ceneje. Pri tem bo veljalo nekaj omejitev, in sicer bo mogoče po akcijski ceni skupaj kupiti do sto litrov goriva, rezervoar pa bo mogoče napolniti le dvakrat.

Ob morebitni prekoračitvi bodo kupci količino goriva nad omejitvijo plačali po redni ceni, so še sporočili iz družbe Orlen.