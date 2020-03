Zaradi novega koronavirusa v turizmu ogroženih 75 milijonov delovnih mest

Turizem v globalni bruto domači proizvod (BDP) prispeva 10,4 odstotka, neposredno pa zagotavlja vsako deseto delovno mesto. Tveganje za izgubo službe v turističnem sektorju se je zaradi pandemije povečalo za 50 odstotkov, ugotavlja WTTC, piše STA.

V Evropi naj bi bilo ogroženih 10 milijonov delovnih mest

Najbolj prizadeta naj bi bila azijsko-pacifiška regija z do 49 milijoni ogroženih delovnih mest in blizu 800 milijardami dolarjev izgube turističnega BDP. V Evropi naj bi bilo v turizmu ogroženih do 10 milijonov delovnih mest, kar pomeni zmanjšanje BDP v višini blizu 552 milijard dolarjev.

Tudi ameriško regijo bo kriza močno prizadela, pričakovana izguba je do 570 milijard dolarjev, pri čemer je ogroženih skoraj sedem milijonov delovnih mest v turizmu v ZDA, Kanadi in Mehiki. V celotni regiji je na kocki 10 milijonov delovnih mest.

Kriza naj bi najintenzivneje prizadela Italijo, Nemčijo, Francijo, Združeno kraljestvo, Brazilijo, Japonsko, Indonezijo in Indijo. Izguba delovnih mest v turizmu in zlom turističnega sektorja bi lahko vplival na ostale sektorje in na veliko zmanjšanje delovnih mest v drugih panogah, dodajajo strokovnjaki, poroča STA.

Še posebej ranljiva majhna podjetja

Med najbolj prizadetimi državami v Evropi naj bi bila Nemčija, ogroženih naj bi bilo 1,6 milijona delovnih mest v turizmu, sledi Rusija z oceno 1,1 milijona potencialnih ogroženih delovnih mest, na tretjem mestu sta Italija in Velika Britanija s po milijonom potencialno izgubljenih delovnih mest.

Po predvidevanjih WTTC bi virus v letošnjem letu v primerjavi s predhodnim letom lahko vplival na upad mednarodnih potovanj v višini 25 odstotkov, kar je enako izgubi treh mesecev mednarodnih potovanj, ob predpostavki, da se kriza konča v treh mesecih. "Množično zapiranje hotelov, prekinitev večine mednarodnih in domačih letov, prenehanje križarjenj in naraščanje prepovedi potovanj ima katastrofalni domino učinek, ki je prizadel ogromno število ponudnikov po vsem svetu. Še posebej ranljiva so mala in srednje velika podjetja na vseh ravneh sektorja - npr. organizatorji potovanj, turistični agenti in samostojni podjetniki," so navedli, piše STA.