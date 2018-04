Zaradi ameriško-kitajskega trgovinskega spora grozi izguba delovnih mest

Zaostrovanje trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko bi lahko vplivalo na okrevanje svetovnega gospodarstva in ogrozilo veliko delovnih mest, je danes opozoril vodja Svetovne trgovinske organizacije (WTO) Roberto Azevedo.

Najhujše posledice trgovinske vojne bi utrpele najrevnejše države, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ob robu spomladanskega zasedanja Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke v Washingtonu opozoril Azevedo.

Priznal je, da je težko meriti učinke takšnega spora, a ocenil, da bi bile brez dvoma resne. "Prekinitev trgovinskih odnosov med glavnimi igralci bi lahko iztirila okrevanje gospodarstva, ki smo mu priča v zadnjih letih, ter ogrozila trenutno gospodarsko rast in veliko delovnih mest," je dodal.

Če bodo sledili enostranski, tudi povračilni ukrepov - ZDA so uvedle carine za jeklo in aluminij (izvzet je uvoz iz Kanade, Mehike, EU, Argentine, Avstralije, Brazilije in Južne Koreje) ter napovedale nove carine za vrsto izdelkov iz Kitajske, Kitajska pa je odgovorila s carinami na vrsto izdelkov iz ZDA -, bo to po Azevedovih besedah vplivalo na svetovno trgovino in bo posledice občutilo veliko držav, ne le ZDA in Ktajska.

Države je pozval, naj uporabljajo WTO kot pristojno telo za reševanje kakršnihkoli sporov. To bi bilo po njegovem mnenju ključno tudi za preprečitev zaostritve trenutnih napetosti.