Zaradi Adrie imajo vsak dan praznih 20 hotelskih sob #intervju

Parkirana in ugasnjena letala Adrie Airways se poznajo tudi slovenskemu turizmu.

Mirovanje Adrijinih letal, ki so včeraj in danes ostala na tleh, se pozna tudi v slovenskem turizmu. Direktor hotela Slon Gregor Jamnik pravi, da imajo v hotelih Slon in City zaradi tega 20 odpovedi dnevno.

Adria na brniškem letališču opravi pomemben delež vseh poletov. Potniki z njihovih letal predstavljajo okrog polovico prepeljanih potnikov na letališče in z njega. Pomemben delež teh potnikov so turisti, ki k nam prihajajo na oddih.

Tem je nenadna ustavitev večine letalskih operacij Adrie včeraj in danes vsaj otežila ali pa celo onemogočila prihod v Slovenijo. Kot nam je povedal Gregor Jamnik, direktor ljubljanskih hotelov Slon in City ter predsednik Združenja hotelirjev Slovenije, vsak dan dobijo okrog 20 odpovedi rezervacij.

Desetodstotni izpad prihodkov

Ali opažate odpovedi rezervacij tujcev v Sloveniji zaradi številnih odpovedi poletov? Lahko mogoče poveste v odstotkih, koliko je odpovedi zaradi tega?

Imamo do deset sob odpovedi na dan v enem hotelu, torej skupaj v obeh naših hotelih Slon in City približno 20 sob na dan. V odstotkih je to približno pet odstotkov sob vsak dan. Ti gostje bi morali pri nas bivati več dni, tako da je škoda najmanj deset odstotkov prihodkov od prenočitev na dan.

Gregor Jamnik, direktor ljubljanskih hotelov Slon in City ter predsednik Združenja hotelirjev Slovenije Foto: STA Kako rešujete težave, ker ni poletov z Adrio v Slovenijo in tujino?

Če gostje potujejo v Zahodno Evropo ali iz nje, jim svetujemo izbor preostalih letalskih družb, ki letijo na Brnik.

Kakšno alternativo jim predlagate?

Najboljše redne povezave so z vozliščem Pariz z družbo Air France, ki leti celo dvakrat dnevno, privlačen pa je tudi LOT prek Varšave. Če gre za balkanske in vzhodnoevropske povezave, jim iz Ljubljane svetujemo Air Serbia dvakrat dnevno, Turkish Airlines dvakrat dnevno ali potovanje v Zagreb, od koder lahko letijo dalje. Alternativa za Zahodno Evropo ali ZDA sta Trst in Lufthansa štirikrat na dan.

Ali jim lahko še kako drugače pomagate?

Gostom organiziramo prevoz s shuttlom do letališč v Trstu in Zagrebu. Vse organizatorje večjih dogodkov v naših hišah pa smo tudi že obvestili o trenutnih razmerah in jih usmerili na omenjene alternativne povezave.