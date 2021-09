Zaključena gradnja plinovoda Severni tok 2 #video

Severni tok 2 z dvema cevema povezuje rusko obalo pod Baltskim morjem z nemško obalo. Skupna zmogljivost plinovoda je 55 milijard kubičnih metrov plina na leto. Gradnja se je ustavila decembra 2019, ko je švicarska družba Allseas odstopila od gradnje zaradi grožnje ameriških sankcij. Gradnja je nato znova stekla decembra 2020.

Američani so projektu nasprotovali, kar je privedlo do zaostrenih odnosov med ZDA in Nemčijo. Med drugim je Američane skrbelo, da bo Rusija s Severnim tokom 2 lažje zapirala plinovod čez Ukrajino in Poljsko.

ZDA in Nemčija sta nato julija letos sklenili dogovor o plinovodu, ameriški predsednik Joe Biden pa je začasno preklical sankcije, uvedene za podjetja, ki so sodelovala pri projektu.

Ukrajina bo nadaljevala boj proti političnemu projektu

V Kijevu, kjer menijo, da plinovod ogroža varnost Ukrajine in da ga bo Rusija uporabila za stopnjevanje pritiskov na njihovo državo, so že napovedali nadaljnji boj proti "političnemu projektu". Ukrajina se bo tudi po tem, ko bo projekt že v uporabi, bojevala naprej, je napovedal vodja stikov z javnostmi pri ukrajinskem predsedniku Volodimirju Zelenskem.

Iz Moskve so po drugi strani prišli pozivi po čimprejšnji vključitvi 10 milijard evrov vrednega Severnega toka 2. "Vsi si želimo, da se to zgodi kar najhitreje," so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v Kremlju odgovorili na vprašanje o tem, kdaj bi lahko Nemčija izdala dovoljenje za obratovanje.