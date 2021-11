Zakaj razpadajo multinacionalke

V zadnjih dneh so delitev na več podjetij najavili pri General Electric, Toshibi in Johnson & Johnson.

Eno izmed najstarejših in največjih japonskih podjetij Toshiba se bo razdelilo na tri dele, poroča BBC. Novo nastala podjetja si bodo med sabo razdelila obstoječe posle Toshibe iz sektorjev infrastrukture, polprevodnikov in naprav. Razdelitev je posledica pritiska lastnikov podjetja, ki so po finančni aferi iz leta 2015 zahtevali preoblikovanje Toshibe. Japonski konglomerat je takrat priznal, da je zaradi računovodskih napak v preteklih letih prikazal za skoraj milijardo evrov preveč dobička.

Najavo in načrt razdelitve Toshibe, ki naj bi bila zaključena leta 2023, so pozdravili tako delničarji kot analitiki.

Johnson & Johnson v delitev na dva dela

Ameriški farmacevtski velikan Johnson & Johnson se bo v roku dveh let razdelil na dve podjetji. Oddelek za zdravje potrošnikov, ki prodaja obliže in zdravilo Tylenol, bodo ločili od farmacevtskega oddelka.

Kot so zapisali v izjavi, bodo s tem ustvarili "dve vodilni svetovni podjetji, ki bosta z inovacijami izboljšali zdravstvene rezultate za bolnike in potrošnike". Ločitev nameravajo izvesti v roku od 18 do 24 mesecev, pri čemer bosta nastali dve družbi, ki bosta kotirali na borzi. Ob tem so v družbi zagotovili, da bo več kot 136 tisoč zaposlenih ostalo "hrbtenica teh podjetij".

General Electric načrtuje cepitev v tri družbe

Ameriški industrijski konglomerat General Electric se namerava v prihodnjih dveh letih in pol razdeliti v tri ločena podjetja. Nastala bodo podjetja GE Aviation, GE Healthcare in še eno, ki bo dejavno na področju obnovljivih virov energije, energetike in digitalizacije. Postopek oblikovanja treh novih podjetij, ki bodo kotirala na borzi, naj bi bil končan do leta 2024.

"Z ustanovitvijo treh vodilnih globalnih javnih podjetij bo lahko vsako od njih imelo koristi od večje osredotočenosti, prilagojene alokacije kapitala in strateške fleksibilnosti za spodbujanje dolgoročne rasti in vrednosti za stranke, vlagatelje in zaposlene," je v sporočilu za javnost zapisal predsednik General Electrica in izvršni direktor Lawrence Culp.