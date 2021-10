FDA odobrila poživitveni odmerek Moderne in Johnsona & Johnsona

Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) je v sredo odobrila še poživitveni odmerek cepiva proti covid-19 podjetij Moderna in Johnson & Johnson, potem ko je to že storila za cepivo proizvajalca Pfizer/BioNTech. FDA je sklenila tudi, da se za poživitveni odmerek lahko uporabi drugo cepivo od tistega, s katerim je bil nekdo prvotno cepljen.

Nekdo, ki je na primer prejel cepivo podjetja Johnson & Johnson (Janssen), lahko kot poživitveni odmerek dobi cepivo Moderne ali Pfizer/BioNTecha (Comirnaty) in obratno. Za zdaj so poživitveni odmerki odobreni le za starejše od 65 let, stare od 18 do 64 let, ki jim grozi hujše obolenje s covid-19, in tiste, ki so zaradi narave svojega dela bolj izpostavljeni okužbam.

Cepljeni z dvema odmerkoma Moderne lahko prejmejo poživitveni odmerek šest mesecev po končanem cepljenju, cepljeni z enim odmerkom cepiva Johnsona & Johnsona pa dva meseca po prvem in edinem odmerku. Poživitveni odmerek Moderne bo za polovico manjši od običajnega, ker naj bi bilo to dovolj za okrepitev odpornosti.

Preden lahko kampanja cepljenja dobi nov zagon, mora enako odločitev kot FDA sprejeti še Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC). Vodstvo CDC se bo s panelom strokovnjakov o tem pogovarjalo že danes.

Odločitev sprejeta po vladni študiji

Odločitev o mešanju različnih cepiv je bila sprejeta po vladni študiji, ki je ugotovila, da je to za obrambo pred novim koronavirusom enako učinkovito kot prejetje odmerka enakega cepiva. Raziskave so tudi ugotovile, da se pri tistih, ki so prvotno dobili odmerek Johnsona & Johnsona, po cepljenju s cepivom Moderne ali Pfizerja imunski sistem bolj utrdi, kot pa če dobijo drugi odmerek Johnsona & Johnsona.

Prioriteta sicer ostaja cepljenje okrog 65 milijonov Američanov, ki tega do zdaj še niso storili, vendar pa naj bi cepljenje s poživitvenim odmerkom okrepilo zaščito pred virusom, saj so raziskave pokazale, da se učinkovitost zaščite sčasoma zniža.

Velika večina Američanov, ki so se do zdaj cepili - okrog 190 milijonov -, je prejela odmerke cepiv Moderne in Pfizerja. S cepivom podjetja Johnson & Johnson je bilo cepljenih okrog 15 milijonov Američanov.