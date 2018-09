To je poklic, ki bo iskan v prihodnjih letih

Razvoj in nova znanja so stalnica sodobnega življenja. Dejstvo je, da je prav znanje naše največje bogastvo, ki nam ga nihče ne more vzeti. Dostop do znanja nikoli ni bil tako lahek kot prav danes. V življenju obzorja širimo na različne načine, pomemben del izobraževanja pa je tudi študij.

Ob vpisu na študijske programe se večinoma vprašamo, kaj nas veseli in komu bomo zaupali v iskanju novih znanj. Ponudba na trgu izobraževanja je velika, vedno več je tudi zasebnih fakultet, zato je treba znati poiskati pravo zase.

Na področju poslovnih ved je pri nas zelo cenjena Fakulteta za komercialne in poslovne vede (FKPV), ki se je uveljavila kot ena prvih zasebnih fakultet s področja poslovnih ved.

Na fakulteti že desetletje uresničujejo svoje poslanstvo, to je približati znanje čim širši javnosti ter zagotavljati gospodarstvu in negospodarstvu vrhunsko usposobljene in kompetentne kadre, z doktorskim študijem pa tudi inovativne znanstvenike.

Praktično naravnan in fleksibilen program

FKPV je mlada fakulteta, ki je konec leta 2008 nastala iz Visoke komercialne šole Celje. Ta je bila ustanovljena leta 2004 na podlagi potreb regije po usposobljenih strokovnih kadrih, ki bodo pospešili gospodarski in splošni družbeni razvoj.

FKPV ima sodobno vizijo, izjemne, v prakso usmerjene študijske programe in fleksibilen študijski sistem. Velik poudarek daje sodelovanju z družbeno-gospodarskim okoljem. Izjemna dodana vrednost študija na FKPV je, da študentom na poti k novemu znanju in aktualnim kompetencam pomagajo številni vrhunski strokovnjaki, ki se dnevno srečujejo z različnimi situacijami v poslovnem okolju. Tako študenti teoretične modele in pristope lažje povežejo z realnim okoljem. Študenti delajo po najsodobnejših metodah učenja, vse vsebine pa so dostopne tudi v e-učilnici.

Fakulteta ponuja študijske programe s področja komerciale, turizma, poslovne informatike in varnostnega menedžmenta, in sicer na treh stopnjah.

Novo v Sloveniji - program Varnostnega menedžmenta

Prav program varnostnega menedžmenta predstavlja novost v Sloveniji. Dejstvo je, da namreč nove oblike kriminala oziroma nezakonitih ravnanj zahtevajo vse večja znanja s področja varnosti. Tako so lahko na udaru vse organizacije, ki delujejo v okolju, med njim tudi negospodarske (šole, javni zavodi,..).

Obenem sta globalizacija in internacionalizacija poslovanja temelj uspešnosti vsakega podjetja. Lokalna dejavnost se je razširila na regionalne, mednarodne in medkontinentalne trge. S tem pa se pojavlja vprašanje tudi zagotavljanja varnosti po posameznih panogah. Zagotavljanje varnosti poslovanja, ob tako močnem napredku tehnologije, ni več tako preprost način, zaradi česar bodo podjetja morala v bodoče zaposlovati predvidene profile s področja varnostnega menedžmenta. Sledeč temu bo povpraševanje po varnostnih menedžerjih zagotovo v porastu, tako na področju turizma, izobraževanja, gospodarstva in negospodarstva. Na Fakulteti za komercialne in poslovne vede so se temu primerno odzvali.

Cilj študijskega programa je usmerjen v izobraževanje kadrov s področja civilne, okoljske, varnostne in požarne zaščite, ki bodo s svojim znanjem in doseženimi referencami doprinesli k razvoju okolja. Izobrazba po novem programu varnostni menedžment bo zagotovila ustrezen nivo znanja, ki je potreben za nadaljnje usposabljanje in informiranje o načelih in temeljnih vrednotah, ki vodijo do etičnega, varnostnega in okoljskega vedenja

FKPV je ena večjih visokošolskih institucij v zasebni lasti po številu študentov. Njihovo poslanstvo je približati možnost pridobivanja visoke strokovne izobrazbe študentom ter zagotavljati gospodarstvu in negospodarstvu vrhunsko usposobljene kadre, ki bodo kompetentno opravljali zahtevna strokovna dela s širšega področja poslovnih ved na različnih ravneh v organizacijah.

Številna priznanja

Na fakulteti je izjemno cenjena možnost oblikovanja individualnega predmetnika, ki ga FKPV omogoča izrednim študentom. Programe FKPV je potrdila Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), leta 2015 pa je fakulteta prejela tudi mednarodno akreditacijo agencije ACQUIN, ki je ena najuglednejših institucij za presojo kakovosti v visokem šolstvu ter članica evropskih združenj EQUAR in ENQUA.

Kot največja zasebna fakulteta pokriva velik del Slovenije, saj imajo svoje enote v Celju, Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Murski Soboti in Slovenj Gradcu.