Za najuspešnejše zobozdravnike krize ni niti blizu

Najuspešnejši slovenski poslovni subjekti s področja zobozdravstva so lani še okrepili svoje poslovne uspehe glede na leto prej (fotografija je simbolična). Foto: Bojan Puhek

V Sloveniji je 1.756 poslovnih subjektov z zobozdravstveno dejavnostjo, najboljši med njimi pa se lahko pohvalijo z lepimi prihodki in dobički, razkrivajo podatki v poslovnem asistentu Bizi. .

Vsak izmed prve deseterice na lestvici po prihodkih je v letu 2021 ustvaril več kot dva milijona evrov prihodkov – in vsak izmed njih je leto 2021 končal z višjimi prihodki kot leto prej.

Šele podjetje SIMED, d. o. o., ki je lansko leto končalo na 12. mestu, je leta 2021 zaslužilo približno desetino manj kot leta 2020, ko so njegovi prihodki presegli dva milijona evrov. Sicer pa je kar sedem izmed prvih desetih po lanskih prihodkih v letu 2020 imelo nižje prihodke kot leta 2019.

Skoraj sedemkratna rast dobička v enem letu

Največjo rast prihodkov glede na leto pred tem je lani izmed vseh slovenskih poslovnih subjektov z dejavnostjo zobozdravstva (SKD: Q86.230 - Zobozdravstvena dejavnost) ustvarila celjska družba Medical Fabjan, d. o. o. Leto 2020 so končali z 1.151.724 evri prihodkov, lansko pa s 4.780.852 evri prihodkov.

Še večjo rast je dosegel njihov dobiček: leta 2020 ga je bilo za 293.364 evrov, lani pa za 2.005.636 evrov. Družba Medical Fabjan ima osem zaposlenih in tako tudi najvišjo dodano vrednost na zaposlenega v letu 2021: 367.989 evrov. Ukvarjajo se tudi s plastično kirurgijo, dermatologijo in ginekologijo, svoj poslovni uspeh v lanskem letu pa so gotovo okrepili na račun izvajanja testov na koronavirus, ki povzroča bolezen covid-19.

Med drugim in tretjim po dobičku

Za približno desetino nižjo dodano vrednost na zaposlenega, natančneje 335.679 evrov, je dosegla ravno tako celjska družba Zobozdravstvo Diamant, d. o. o., ki se je po svojih lanskih prihodkih v višini 3.345.804 evrov uvrstila na tretje mesto (leto prej so imeli 2.106.042 evrov prihodkov).

Lanski dobiček družbe s sedmimi zaposlenimi v višini 1.807.690 evrov jih je umestil na drugo mesto po čistem dobičku, ki je bil leto pred tem bistveno nižji: 811.777 evrov. Tretji na lestvici po čistem dobičku, ljubljanski HEON, d. o. o., ni ustvaril niti četrtine dobička drugouvrščenega, lanskih 418.349 evrov pa je vendarle krepko več kot predlanskih 151.037 evrov. Po doseženih prihodkih (1.100.280 evrov) pa HEON, d. o. o., najdemo na 18. mestu.

Drugi po prihodkih, krepko nižje po dobičku

Na drugem mestu po prihodkih je krški LUX DENTAL, d. o. o., ki si je na lestvici po lanskem čistem dobičku (111.743 evrov) priboril 32. mesto. Prihodki te družbe s 24 zaposlenimi so se več kot podvojili s predlanskih 1.679.300 evrov na lanskih 3.572.258 evrov, njihova dodana vrednost na zaposlenega pa je 38.997 evrov.

Največ zaposlenih v tej panogi, 34, ima družba KG-DENT, d. o. o. s Turjaka, ki je po lanskih prihodkih (3.293.958 evrov) na četrtem mestu, po čistem dobičku (231.981) pa na osmem. Obe vrednosti sta bili lani višji kot leto prej.

Visoki prihodki ne pomenijo visokih plač

Med desetimi v panogi, ki so lani izplačali najvišje povprečne plače, ni niti enega, ki bi bil med prvo deseterico po lanskih prihodkih ali čistem dobičku.

Medtem ko so pri šampionih prihodkov prejeli od 1.775 do 2.406 evrov povprečne bruto plače, je bila v družbi MEDICO-DENTES, d. o. o., povprečna bruto plača 4.975 evrov, tudi preostali med prvimi desetimi na tej lestvici so izplačali več kot štiri tisoč evrov povprečne mesečne bruto plače.

Vse vrednosti v besedilu in infografikah so bile pridobljene iz zbirk poslovnega asistenta Bizi v prvih dneh novembra.