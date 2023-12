Z ustreznim načrtovanjem lahko podatkovni centri izkoristijo ves potencial umetne inteligence

Oglasno sporočilo

Prvi priročnik v industriji izpod peresa podjetja Schneider Electric postavlja standarde za optimizacijo zasnove podatkovnih centrov z umetno inteligenco. Implementacija umetne inteligence je prinesla pomembne spremembe in izzive pri načrtovanju in delovanju podatkovnih centrov. Ker je uporaba umetne inteligence postala vseprisotna in močno vpliva na različne industrije, vključno z zdravstvom, financami, proizvodnjo, transportom in zabavno industrijo, narašča tudi potreba po zmogljivi digitalni tehnologiji. Zato se morajo podatkovni centri prilagoditi, da bodo učinkovito zadostili naraščajočim potrebam po napajanju tehnologije, ki jo poganja umetna inteligenca.

Naraščajoče potrebe po dodatnih ohišjih in umetni inteligenci predstavljajo izzive pri načrtovanju in delovanju podatkovnih centrov. Foto: Schneider Electric

Schneider Electric, vodilni na področju digitalne transformacije upravljanja z energijo in avtomatizacije, je predstavil prvi priročnik v industriji, ki postavlja standarde za optimizacijo zasnove podatkovnih centrov s pomočjo umetne inteligence. Priročnik namreč podaja praktične rešitve pri načrtovanju infrastrukture podatkovnih centrov, ki bodo lahko podpirali večji obseg poslovnih procesov, ki jih poganja umetna inteligenca.

Priročnik z naslovom The AI ​​​​Disruption: Challenges and Guidance for Data Center Design deluje kot načrt za organizacije, ki želijo v celoti izkoristiti potencial umetne inteligence v svojih podatkovnih centrih. Prav tako dokument navaja rešitve, ki vključujejo nastajajoče tehnologije, potrebne za podporo širše implementacije umetne inteligence v prihodnosti.

Pionir prihodnosti načrtovanja podatkovnih centrov

"V zadnjih letih smo priča izjemnemu razvoju umetne inteligence, ki spreminja način življenja, dela in komuniciranja s tehnologijo. Generativni uporabniški vmesnik, kot je ChatGPT, je katalizator te rasti. Predikativni algoritmi vplivajo na vse panoge, od zdravstva in financ do proizvodnje, transporta in zabave," poudarja Jelena Pejković, direktorica za prodajo v diviziji Secure Power pri podjetju Schneider Electric za trg Slovenije, Hrvaške, Srbije, Črne gore ter Bosne in Hercegovine. "Zahteve po rešitvah, povezanih z umetno inteligenco, poganjajo nove tehnologije čipov in strežnikov, kar povzroča potrebo po dodatnih ohišjih. Hkrati raste povpraševanje po umetni inteligenci. To skupaj predstavlja nove izzive pri načrtovanju in delovanju podatkovnih centrov, ki bodo podpirali to povpraševanje," pojasnjuje Pejkovićeva.

Jelena Pejković, direktorica za prodajo v diviziji Secure Power pri podjetju Schneider Electric za trg Slovenije, Hrvaške, Srbije, Črne gore ter Bosne in Hercegovine. Foto: Schneider Electric

Obseg delovnih mest, ki jih poganja umetna inteligenca, naj bi do leta 2028 rasel po letni stopnji od 26 do 36 odstotkov, kar bo spodbudilo povečano povpraševanje po energiji v obstoječih in novih podatkovnih centrih. Da bi zadovoljili takšno povpraševanje, je treba upoštevati štiri kategorije infrastrukture, ki so opisane tudi v beli knjigi, in sicer napajanje, hlajenje, omare in ohišja ter programska orodja. Bela knjiga 110 je na voljo za prenos tukaj.

V času, ko umetna inteligenca preoblikuje industrije in na novo opredeljuje konkurenčnost, najnovejša bela knjiga podjetja Schneider Electric podjetjem omogoča oblikovanje podatkovnih centrov, ki ne podpirajo le umetne inteligence, temveč so zanjo popolnoma optimizirani. Dokument predstavlja inovativne koncepte in najboljše prakse ter podjetje Schneider Electric postavlja na vodilno mesto v razvoju infrastrukture podatkovnih centrov.

"V dinamičnem okolju razvoja umetne inteligence se spopadamo z edinstvenimi izzivi pri načrtovanju in upravljanju podatkovnih centrov. Pomen vpogleda v ključne elemente in usmeritve delovne obremenitve umetne inteligence postaja ključen za nove in obstoječe podatkovne centre," je poudarila Pejkovićeva. "Aplikacije umetne inteligence, zlasti tiste, ki se uporabljajo za usposabljanje modelov umetne inteligence, zahtevajo znatne računalniške moči, kot so grafične procesne enote (GPU) ali specializirani pospeševalniki umetne inteligence. Glede na njihovo visoko porabo energije te zahteve pomembno vplivajo na infrastrukturo napajanja in hlajenja podatkovnih centrov. V kontekstu naraščajočih stroškov energije in grožnje podnebnih sprememb morajo podatkovni centri sprejeti energetsko učinkovito opremo, kot so visoko učinkoviti napajalni in hladilni sistemi ter uporaba obnovljivih virov energije, da zmanjšajo operativne stroške in vpliv na okolje."

Zaradi naraščajočih stroškov energije in grožnje podnebnih sprememb morajo podatkovni centri sprejeti energetsko učinkovito opremo. Foto: Schneider Electric

Priročnik za organizacije, ki želijo v svojih podatkovnih centrih kar najbolje izkoristiti umetno inteligenco, so podprli tudi uporabniki: "Trg umetne inteligence se hitro razvija in verjamemo, da bo postal osrednja tehnologija za podjetja za hitrejše doseganje rezultatov in znatno izboljšanje produktivnosti," je dejal Evan Sparks, produktni direktor za umetno inteligenco pri podjetju Hewlett Packard Enterprise. "Umetna inteligenca postaja vse večja delovna obremenitev v podatkovnem centru, zato morajo organizacije pri načrtovanju svoje infrastrukture to upoštevati. Povpraševanje po pospeševalnikih umetne inteligence je vedno večje, vendar so za uskladitev njihovega delovanja z ustrezno strukturo in shranjevanjem potrebne dobro zasnovane programske platforme. Zaradi tega bi morala podjetja iskati rešitve, kot je specializiran razvoj strojnega učenja ali programska oprema za upravljanje podatkov, ki omogočajo vpogled v uporabo podatkov ter zagotavljajo varnost in zanesljivost podatkov pred implementacijo. Skupaj z implementacijo celovite rešitve za podatkovne centre, ki so zasnovani v skladu s trajnostnimi cilji, lahko svojim strankam omogočimo uspešno in odgovorno implementacijo umetne inteligence," je sklenil Evan Sparks.

Uporaba celotnega potenciala umetne inteligence

Priročnik podjetja Schneider Electric za implementacijo umetne inteligence v podatkovnih centrih raziskuje kritična presečišča umetne inteligence in infrastrukture podatkovnega centra ter obravnava ključne vidike, kot so:

smernice za štiri ključne elemente umetne inteligence in težnje, ki so temelj izzivov fizične infrastrukture pri napajanju, hlajenju, omarah in ohišjih ter upravljanju programske opreme;

priporočila za ocenjevanje in podporo visoke porabe energije strežnikov za usposabljanje za umetno inteligenco;

smernice za uspešen prehod z zračnega hlajenja na tekoče hlajenje, ki zagotavlja večjo odpornost na visoke ravni toplotne moči (TDP), ki jo povzročajo delovne obremenitve umetne inteligence;

predlagane specifikacije za ohišja za boljšo prilagoditev strežnikov z umetno inteligenco, ki zahtevajo visokozmogljive hladilne sisteme in cevi ter veliko število omrežnih kablov.

smernice za uporabo programske opreme za upravljanje infrastrukture podatkovnega centra (DCIM), upravljanje električne energije (EPMS) in upravljanje stavb (BMS) za ustvarjanje digitalnih dvojčkov operacij podatkovnega centra in upravljanja sredstev;

pogledi na nove tehnologije in pristop k projektiranju, ki bodo pomagali pri izzivih evolucije umetne inteligence.

Več informacij o rešitvah umetne inteligence za podatkovne centre najdete na spletni strani podjetja Schneider Electric.

