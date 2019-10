WTO v sporu o pomoči evropskemu Airbusu prikimal ZDA

V sporu, o katerem je odločil WTO in ki traja od leta 2004, so ZDA trdile, da so Velika Britanija, Francija, Nemčija in Španija evropskemu proizvajalcu letal Airbusu zagotavljale nedovoljeno pomoč v obliki posojil z nizkimi obrestmi in s tem kršile pravila svetovne trgovine. Subvencije naj bi dosegale okoli 22 milijard dolarjev.

ZDA zagrozile z uvedbo carin na evropski uvoz

Zato so ZDA grozile z uvedbo za 11,2 milijarde dolarjev oziroma okoli 9,8 milijarde evrov carin na evropski uvoz. Šlo naj bi za carine na izdelke in komponente za uporabo v letalski industriji, pa tudi za druge izdelke, ki s to industrijo nimajo povezave, kot so razne vrste sirov, olivno olje, vino, pomaranče in ribe.

WTO: ZDA lahko uvedejo carine

WTO, ki držav članic ne more kaznovati, lahko pa prizadeti državi opredeli protiukrepe, je odločil, da lahko ZDA v povračilo uvedejo za 7,5 milijarde dolarjev carin na leto. Zoper takšno odločitev ni pritožbe, gre pa za najvišji znesek, ki ga je WTO prisodil v svoji skoraj 25-letni zgodovini.

Med stranema je odprt še en spor

A WTO bo moral odločiti še v enem sporu med stranema. EU je namreč leta 2005 proti ZDA pred WTO sprožila podoben postopek, v katerem trdi, da so ZDA med letoma 1989 in 2006 ameriškemu proizvajalcu letal Boeing odobrile za nekaj več kot 19 milijard dolarjev različnih pomoči oziroma subvencij. EU je arbitrom v tem postopku predlagala, naj ji kot povračilni ukrep odobrijo uvedbo carin na ameriško blago v vrednosti 12 milijard dolarjev. Na seznamu ameriških izdelkov so se znašli izdelki od čebeljega voska do avtomobilskih delov.

Analitiki napovedujejo, da bo WTO o tem drugem sporu lahko odločil v roku šestih mesecev. Ob tem ugibajo, da bo verjetno predlagani znesek nižji, kot se je to zgodilo v prvem oziroma danes odločenem sporu med ZDA in EU.

Po uvedbi carin na jeklo in aluminij ter grožnjah s carinami na avtomobile je tako usoda nadaljnjih konstruktivnih trgovinskih odnosov med ZDA in EU še naprej negotova. Sredi lanskega leta sta sicer strani sklenili premirje in postavili temelje za pogovore o liberalizaciji trgovine z industrijskimi izdelki, ki pa se še niso začeli.