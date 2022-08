Vse večja energetska kriza: Italiji grozi zaprtje 120 tisoč podjetij

V Italiji do prve polovice prihodnjega leta zaradi povišanj cen energije, predvsem nafte in plina zaradi vojne v Ukrajini, ter posledične naraščajoče inflacije grozi zaprtje 120 tisoč podjetij, je v četrtek sporočila gospodarska zbornica Confcommercio.

Energetska spirala in inflacija, ki na letni ravni v slovenski zahodni sosedi presega osem odstotkov in se bo po napovedih zaradi podražitev energentov še zviševala, ogrožata predvsem storitveni sektor, opozorila gospodarske zbornice povzema italijanska tiskovna agencija Ansa.

Pri tem je po navedbah Confcommercia ogroženih okoli 370 tisoč delovnih mest.

Stroški energije v storitvenem sektorju naj bi letos dosegli 33 milijard evrov, kar je trikrat več od lanskega zneska in dvakrat več kot v letu 2019. "To je scenarij, ki vzbuja veliko zaskrbljenost," so izpostavili v Confcommerciu in pozvali k večji državni pomoči podjetjem v težavah.