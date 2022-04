Vsaka delnica Petrola se bo razdelila na 20 novih

Petrol bo tako večino bilančnega dobička, ki po stanju na dan 31. december 2021 znaša 61,8 milijona evrov, namenil za izplačilo dividend. Te bodo izplačane 5. avgusta.

Kot so sporočili iz Vseslovenskega združenja malih delničarjev, so se ob rekordni dividendi kljub dobrim poslovnim rezultatom v lanskem letu in preseženemu načrtu v razpravi na skupščini pojavili nekateri pomisleki o vplivu izplačevanja celotnega bilančnega dobička na nadaljnji razvoj družbe. Vodstvo z Nado Drobne Popović jih je zavrnilo.

Delničarji Petrola so odločali tudi o predlogu za odkup lastnih delnic in podprli nasproti predlog SDH, največjega posamičnega lastnika družbe. Medtem ko je uprava predlagala sprejem pooblastila za nakupe pri cenah, ki ne bi bile nižje od 50 odstotkov knjigovodske vrednosti delnice, na drugi strani pa ne višje od 13-kratnika čistega dobička na delnico vse do treh odstotkov osnovnega kapitala družbe, sprejeti sklep predvideva pooblastilo, po katerem bo uprava lahko pridobivala lastne delnice v obdobju 12 mesecev, a le do dveh odstotkov osnovnega kapitala.

SDH je z nasprotnim predlogom tudi omejil odsvajanje lastnih delnic le za namen zmanjšanja osnovnega kapitala, ne pa tudi za zamenjave za lastniške deleže v drugih družbah.

Lastniki – poleg SDH sta med večjimi posamičnimi še Kapitalska družba s skladi z 8,7-odstotnim in neposredno država z 10,8-odstotnim deležem – so se seznanili tudi z lanskim rekordnim poslovanjem. V letu 2021 je Petrol na ravni skupine ustvaril 124,5 milijona evrov čistega dobička, kar je 72 odstotkov več kot leta 2020, prihodki od prodaje pa so se povečali za 61 odstotkov na 4,96 milijarde evrov.

Za letošnje leto v Petrolu načrtujejo prihodke od prodaje v vrednosti 5,9 milijarde evrov in 158,3 milijona evrov čistega dobička. Glavni tveganji za letos sta energetska kriza in inflacija.

Drobne Popovićeva se je na skupščini dotaknila tudi vladne regulacije cen goriv, poročajo spletne Finance. Pojasnila je, da je bil sklep o regulaciji cen – ta velja do konca aprila – sprejet na podlagi zakona o kontroli cen. "Država lahko poseže na trg, vendar mora povrniti vso škodo, ki je pri tem nastala, in povrniti dobiček. Dogovora z državo o poračunu še nimamo, pričakujemo pa, da se bomo o tem pogovarjali po koncu regulatornega obdobja. Imamo zagotovila ministrstva za gospodarstvo. Smo optimistični, treba pa se bo dogovoriti," je po navedbah Financ povedala Drobne Popovićeva.