Volkswagen bo plačal milijardno kazen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški avtomobilski koncern Volkswagen je privolil v plačilo milijarde evrov kazni, ki jo je zahtevalo nemško tožilstvo po razkritju goljufanja na testih izpušnih plinov. "Volkswagen je sprejel kazen in priznal svojo odgovornost," so danes sporočili iz nemškega avtomobilskega proizvajalca.

Gre za eno od najvišjih kazni, ki jo je nemško tožilstvo doslej zahtevalo od nemških podjetij. Volkswagen je v plačilo kazni privolil skoraj tri leta po razkritju, da so pri več kot 11 milijonov dizelskih avtomobilih omogočili goljufanje na testih izpušnih plinov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Sporna programska oprema je zagotovila nizke izpuste škodljivih snovi, kot so dušikovi oksidi, v času laboratorijskih testov. Na cestah so bili dejanski izpusti nekaterih snovi do 40-krat večji.

S plačilom kazni se bodo za nemški koncern v Nemčiji končali postopki preiskav regulatorjev. "S priznanjem odgovornosti za dizelsko krizo smo storili tudi velik korak k temu, da jo prebrodimo," so dodali v Volkswagnu, kjer upajo, da se bodo s tem v Nemčiji končali tudi drugi pravni postopki proti družbi in njenim podružnicam. Volkswagen, ki je za kazni po vsem svetu namenil že več milijard evrov, še vedno pestijo mnoge tožbe.

Avtomobilski koncern je sicer že januarja lani v ZDA privolil v plačilo 4,3 milijarde dolarjev kazni.