Vlada ne podpira predloga Levice. Trgovine ob nedeljah še odprte?

Vlada ne podpira predloga zakona, ki ga je v DZ vložila Levica in predvideva zaprtje trgovin ob nedeljah in dela prostih dneh tudi po koncu omejitvenih ukrepov. Zaradi posledic epidemije na gospodarstvo, vključno s trgovinsko dejavnostjo, predlog trenutno ni primeren za obravnavo v DZ, poleg tega bi moral biti obravnavan na ESS, meni.

"Vlada meni, da trenutno zaradi posledic epidemije novega koronavirusa na gospodarstvo, vključno s trgovinsko dejavnostjo, ki predstavlja 34 odstotkov vseh prihodkov slovenskega gospodarstva, predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo v državnem zboru. Poleg tega vlada meni, da je socialni dialog najustreznejši način reševanja tovrstnih vprašanj. Zato vlada predloga ne podpira," so po poročanju STA po dopisni seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Ob tem gre po prepričanju vlade za tako pomemben zakon, da bi moral biti obravnavan tudi na Ekonomsko-socialnem svetu (ESS).

V Levici predlagali, da trgovine ostanejo zaprte

V Levici so v predlogu novele povzeli poziv Sindikata delavcev trgovine Slovenije v poslanici pred praznikom dela, da naj trgovine ob nedeljah in na dela proste dni ostanejo zaprte. Kot izjeme bi lahko bile v nedeljo še naprej odprte prodajalne, ki ne merijo več kot 200 kvadratnih metrov in so na območju bencinskih servisov, letališč, železniških in avtobusnih postaj ter bolnišnic, piše STA.

Predlog je podprl tudi Janez Janša

Ob predstavitvi predloga konec aprila, pred prvomajskimi prazniki, je sicer premier Janez Janša na Twitterju izrazil podporo predlogu.

Podporo je izrekel tudi minister za delo Janez Cigler Kralj, besede svojega ministra pa so takrat podprli v stranki NSi, kjer so zapisali, da so zaprtje trgovin ob nedeljah predlagali že leta 2003 na posvetovalnem referendumu, ki je dobil podporo ljudi, ter da si želijo, da bi se dogovor o tem dosegel v okviru socialnega dialoga med sindikati in delodajalci.

Predlog so takrat podprli tudi v največji opozicijski stranki LMŠ. V koalicijski SMC pa so dejali, da predloga v primeru, da prinaša več brezposelnih, ne morejo podpreti. Za zaprtje trgovin ob nedeljah so se med drugim izrekli nekateri sindikati in druge organizacije, med njimi v skupni izjavi krščanske cerkve v Sloveniji, povzema STA.

Trgovci predlogu nasprotujejo

Upravni odbor Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) pa je prejšnji teden izrazil odločno nasprotovanje predlogu, saj bi morali v trenutnih razmerah spodbujati potrošnjo in sprejemati ukrepe za ohranjanje delovnih mest. Zaprtje prodajaln ob nedeljah bi pomenilo upad prihodka in zmanjšanje gospodarske aktivnosti, so opozorili in dodali, da je v časih, ko je treba vse napore usmeriti v doseganje gospodarske rasti, potrošnja ključna za doseganje gospodarske rasti, piše STA.

Od trgovinske dejavnosti je odvisno veliko število delovnih mest, ki slovenskemu gospodarstvu prinašajo 34 odstotkov vseh prihodkov. Ob predpostavki, da bi bil promet enak lanskemu letu, lahko zaprtje trgovin ob nedeljah pomeni tudi do 10-odstoten upad prometa, so izračunali in vse deležnike pozvali, naj razprave o morebitni ukinitvi nedeljskega obratovalnega časa zamaknejo v čas, ko bodo razmere to dopuščale, še poroča STA.