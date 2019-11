"Vlada ima veliko vzvodov, da prepreči sovražni prevzem Petrola" #video

Okrog našega največjega trgovca z naftnimi derivati so se v zadnjih tednih spletli menjava uprave, zakulisni boji, vpliv politike, tajni sporazumi, razhajanje v strategijah in megalomanski načrti. Kaj je bil razlog, da je pred dvema tednoma odstopila celotna uprava Petrola s predsednikom Tomažem Berločnikom, še ni povsem jasno. Medtem ko ekonomist Bogomir Kovač s prstom kaže na politiko, preiskovalni novinar Siol.net Primož Cirman poudarja, da ima vlada veliko vzvodov, da prepreči potencialen sovražni prevzem našega naftnega trgovca.

V rubriki Zakulisno, ki je del informativne oddaje Planet 18 na Planetu, se je voditelj Rajko Gerič o dogajanju v Petrolu pogovarjal s preiskovalnim novinarjem Siol.net Primožem Cirmanom in ekonomistom Bogomirjem Kovačem. Ko gre za politično kadrovanje, je Kovač poudaril, da politika starih praks očitno ne menja.

Politika ne odstopa od starih praks, Petrol na muhi tujih energetskih družb

"Čeprav je tako kot prejšnja vlada pod vodstvom Mira Cerarja tudi vlada Marjana Šarca obljubljala, da bo delovala drugače, je Šarčeva vlada v tem letu nadaljevala staro prakso. Skozi celotno razkrivanje zgodbe se bo najbrž izkazalo, da je tudi tukaj eden izmed najpomembnejših interesov prav politični interes," meni Kovač.

Skozi celotno razkrivanje zgodbe se bo najbrž izkazalo, da je tudi tukaj eden izmed najpomembnejših interesov prav politični interes," glede nedavne menjave uprave Petrola meni ekonomist Bogomir Kovač. Foto: STA

Ko gre za delničarje, je Cirman dejal, da je Petrol že več let na muhi nekaterih večjih energetskih družb, v zadnjih mesecih predvsem slovaško-češke skupine J&T, ki je s 13 odstotki delnic največji zasebni lastnik našega naftnega trgovca. "Obstajajo neposredni dokazi, da poskušajo povečati svoj delež na račun nekaterih drugih delničarjev, da bi prišli do 25 odstotkov Petrola, s čimer bi dobili kontrolni delež," je pojasnil preiskovalni novinar in dodal, da je skupina J&T povezana tudi z madžarskim Molom.

Do prodaje verjetno ne bo prišlo, kaj je v ozadju menjave uprave, še ni jasno

Na vprašanje, ali lahko pride do prodaje Petrola, Kovač in Cirman odgovarjata, da je to malo verjetno. "Delež 30 odstotkov, ki jih ima država, je relativno stabilen od sredine 90. let in se ne spreminja. Mislim, da ta kontrolni delež ne bo ogrožen," je pojasnil Kovač. Cirman je dodal, da do prodaje ne bo prišlo iz več razlogov: "Vlada ima veliko vzvodov, da prepreči sovražni prevzem, hkrati pa je Petrol preveč donosna družba, da bi ga država kar tako izpustila iz rok."

Po odhodu Tomaža Berločnika se je na vrh Petrola povzpela prva nadzornica Nada Drobne Popovič. Foto: STA

Ko gre za menjavo uprave na čelu s predsednikom Tomažem Berločnikom, podrobnosti še niso jasne. "Na neki točki je prišlo do nezaupanja med upravo in nadzornim svetom. Ali je dejanski razlog ta, da naj bi uprava želela neko bianko menico za prihodnje zadolževanje družbe, bomo še izvedeli. Vsekakor pa se je na to nezaupanje v nadaljnji fazi pripela širša koalicija političnih in drugih interesov. Tudi v vladni koaliciji so bili interesi za to, da se menjava uprave izpelje," ocenjuje Cirman.

Zadrževanje informacij škodi prav Petrolu in njegovemu ugledu

Kovač je bil tudi kritičen do tajnega dogovora med nadzorniki in upravo, da se konkretni razlogi za menjavo ne razkrijejo zaradi zaščite interesov podjetja. "Tajni sporazum poskuša zaščititi te informacije vsaj za nekaj časa, ob tem pa obema stranema daje neki manevrski prostor. Težava pa je v tem, da je Petrol tako vpet v širše dogajanje, da zadrževanje takšnih informacij pravzaprav škodi družbi in njenemu ugledu," je pojasnil ekonomist.

Na vprašanje voditelja, ali bi bili lahko v ozadju menjave megalomanski načrti širitve družbe, Cirman odgovarja, da je to malo verjetno glede na to, da je strategija Petrola ekspanzivna in da jo je potrdil tudi nadzorni svet. "Kot slišimo, je problem financiranje te strategije. Pričakujem, da se bo to razčistilo na skupščini delničarjev," je poudaril preiskovalni novinar.

Dodal je še, da je Petrol državno podjetje, kar pomeni, da je v lasti vseh državljanov, ki imajo pravico, da izvedo, zakaj mora kdo iz uprave oditi, kakšne so smernice podjetja in kaj se pravzaprav dogaja v družbi. "Ko je treba dokapitalizirati banke in reševati državna podjetja, moramo državljani odpreti denarnice. Ko pa želimo izvedeti, kaj se dogaja v teh podjetjih, pa pride na vrsto tajni sporazum, uprava dobi denar, nadzorni svet si umije roke, politika pa nadaljuje nastavljanje svojih kadrov," je še dodal Cirman.