Poslanci o Petrolu razpravljajo za zaprtimi vrati

Člani komisije DZ za nadzor javnih financ na nujni seji razpravljajo o upravljanju z državnimi podjetji in političnem kadrovanju, pri čemer so se osredotočili na nedavni odhod uprave Petrola. Sejo so zaprli za javnost, da bi jim lahko nekdanja prva nadzornica Petrola Nada Drobne Popović pojasnila želene podrobnosti o razlogih za zamenjavo uprave.

Sklic seje so zahtevali v poslanski skupini NSi, kjer opozarjajo, da se v zadnjem času bolj intenzivno odpirajo vprašanja o načinu korporativnega upravljanja z državnimi podjetji in kadrovanja na podlagi političnih kriterijev, ki ga resna država po njihovem mnenju ne bi smela dopustiti.

"Če se v tej državi česa nismo naučili, je to korporativno upravljanje in kadrovanje v državnih podjetjih. Zdi se, da vlada kadruje po načelu 'važno, da je naš'," je poudaril Jernej Vrtovec (NSi). Ob tem je izpostavil predvsem nedavni predčasni odhod uprave Petrola v sestavi Tomaž Berločnik kot predsednik ter Rok Vodnik in Igor Stebernak kot člana, ki je uradno sporazumno odstopila, po neuradnih informacijah pa jo je nadzorni svet želel razrešiti.

Kot je poudaril Vrtovec, takšni dogodki kažejo na sila nenavadno in nelogično kadrovanje v državnih podjetjih. "Zakaj vladna politika menja tudi zelo uspešne posameznike, ki so pokazali jasne rezultate," se je vprašal ter od nove predsednice uprave Petrola in njegove nekdanje prve nadzornice Drobne Popovićeve zahteval podrobnejša pojasnila o razlogih za odhod uprave.

Ta je ponovila, da je bil razlog za sporazumno prenehanje mandata razhajanje med nadzornim svetom in upravo glede izvajanja strategije družbe, podrobnosti pa zaradi določb sporazuma med nadzornim svetom in upravo ni mogla pojasniti. Ob tem je poudarila, da nadzorni svet zagovarja razkritje podrobnosti, zato je tudi ponovno pozval nekdanjo upravo, da naj se sporazum v tem delu prekine.

Čeprav podrobnejša vsebina sporazuma predstavlja skrivnost, pa se je Drobne Popovićeva strinjala, da lahko podrobnosti članom komisije pojasni v primeru zaprtja seje za javnost, kar je predsednik komisije Anže Logar (SDS) nato tudi storil.