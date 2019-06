Visoka napetost v energetiki: vlada prevetrila lastnika nuklearke

Slovenski državni holding (SDH), krovni upravljavec državnega premoženja, je tik pred dnevom državnosti prevetril nadzorni svet Gen energije, lastnice slovenske polovice Nuklearne elektrarne Krško (NEK), Savskih elektrarn, Hidroelektrarn na spodnji Savi (HESS) in Termoelektrarne Brestanica.

Karlo Peršolja, zdaj že nekdanji prvi nadzornik Gen energije Foto: STA Po naših informacijah je SDH razrešil vse predstavnike države, ki so mandat dobili v času vlade Mira Cerarja. To so Karlo Peršolja, ki je bil imenovan v kvoti SMC, Saša Ivan Geržina (DeSUS) in Roman Dobnikar (SD). Položaj je morala zapustiti tudi donedavna članica uprave SDH Vanessa Grmek. Novi nadzorniki Gen energije so:

Miha Butara, pomočnik generalnega direktorja Slovenskih železnic (SŽ) Dušana Mesa in član Socialnih demokratov (SD), Lovro Lapanja, 29-letni ekonomist, ki je deloval v več podjetjih s področja informacijske tehnologije in na parlamentarnih volitvah kandidiral za LMŠ na območju Ptuja, odvetnica Mateja Čuk, imenovana v kvoti SMC. V času vlade Mira Cerarja je sedela v nadzornem svetu Elektra Maribor. Miha Šebenik, menedžer razvoja poslovanja v Pivovarni Laško Union, ki je v lasti nizozemskega Heinekena. Za njegovim imenovanjem naj bi stala Stranka Alenke Bratušek (SAB).

Nova politična kombinatorika v energetiki

Na uradna pojasnila SDH še čakamo. V ozadju kadrovske poteze, ki jo je SDH v popolni tišini izpeljal prejšnji petek, pa se skriva več mogočih razlogov in motivov. Prvi je povezan z novo politično kombinatoriko v državni energetiki.

Imenovanje novih nadzornikov Gen energije namreč sledi končanju kadrovskih operacij v Holdingu Slovenske elektrarne (HSE), eni od dveh največjih domačih elektroenergetskih skupin, ki ima med drugim v lasti tudi Termoelektrarno Šoštanj (TEŠ). Tri položaje v poslovodstvu so si razdelili kandidati, ki so jih podprle tri največje vladne stranke. Generalni direktor je Stojan Nikolić, ki je bil imenovan v kvoti SD, člana poslovodstva pa sta Viktor Vračar (SMC) in Mirko Marinčič, izbira LMŠ, ki je po dogovoru prevzela tudi vodenje nadzornega sveta HSE.

Saša Ivan Geržina Foto: STA V Gen Energiji bo razdelitev nekoliko drugačna. Po kadrovskih kuloarjih je mogoče slišati, da bo imela tam najpomembnejšo vlogo Stranka Alenke Bratušek, sicer ministrice za infrastrukturo, pristojne tudi za energetiko.

S prevetritvijo pa bo brez svojega kandidata ostala stranka DeSUS. Geržina je bil vrsto let eden najvplivnejših članov te stranke. V kontekstu geostrateških dogajanj v evropski energetiki ne gre prezreti tudi dejstva, da je Geržina dolgoletni predsednik društva Slovenija-Rusija, ki skrbi za kulturne in gospodarske stike med državama. Geržina je brez funkcije v Gen Energiji ostal na dan sicer neuspele interpelacije proti svojemu strankarskemu šefu, ministru za obrambo Karlu Erjavcu, ki je vendarle razkrila nekatere razpoke v koaliciji.

Novšak bo kmalu dobil družbo

Hkrati prevetritev nadzornega sveta sovpada s skorajšnjo razširitvijo uprave Gen energije, ki jo že od leta 2006 vodi Martin Novšak. Ta naj bi v prihodnjih mesecih dobila dva dodatna člana. Prav na tej točki pa naj bi prišlo do spora.

Po naših informacijah je bila namreč v igri možnost, da bi nadzorni svet še pred razrešitvijo za novega člana uprave imenoval Karla Peršoljo, dosedanjega predsednika nadzornega sveta. Uradne potrditve te informacije ni. Več virov pa nam je potrdilo, da ga je kadrovska komisija nadzornega sveta, ki jo je vodil Geržina, povabila k sodelovanju v postopku izbire, v katerem bi veljal za prvega favorita.

Zdaj se kot najresnejši kandidat za enega od dveh položajev se omenja Danijel Levičar, nekdanji vodja direktorata za energijo na ministrstvo za infrastrukturo v času vlade Alenke Bratušek, ko ga je vodil Samo Omerzel. V obdobju vlade Boruta Pahorja je Levičar predsedoval nadzornemu svetu Gen energije.

Martin Novšak Foto: STA "Akt o ustanovitvi družbe Gen energija že zdaj dopušča možnost veččlanskega poslovodstva. SDH pri družbah s kapitalsko naložbo države pri poslovodenju družb zasleduje načelo vsaj štirih oči, kar štejemo med dobro korporativno prakso. Prav tako je dobra praksa, zapisana v kodeksu upravljanja, tudi, da nadzorni svet velike družbe formalno razvije učinkovit in pravočasen plan nasledstva za člane poslovodstva.

Skladno z navedenim, kompleksnostjo in obremenitvijo poslovodstva skupine Gen energija podpiramo razširitev poslovodstva," so nam že prejšnji teden pojasnili v SDH.