Velik mednarodni uspeh podjetja Lumar

Družinsko podjetje Lumar, ki je letos septembra prejelo nagrado SME EnterPRIZE za trajnostno poslovno prakso na področju okolja – to podeljuje Skupina Generali –, se je predstavilo na zaključnem dogodku v Bruslju. Širši evropski javnosti so predstavili svoje trajnostne prakse in uresničevanje jasno začrtane trajnostne strategije.

"Izjemno veseli in ponosni smo, da so naša dolgoletna prizadevanja na področju strateškega trajnostnega delovanja in razvoja bila prepoznana tudi na mednarodni ravni. Biti med desetimi junaki trajnosti, izbranimi med več kot sedem tisoč malimi in srednje velikimi podjetji iz desetih evropskih držav, je veliko priznanje za celotno ekipo Lumar in druge deležnike podjetja. Trajnost je del našega DNK in smisel delovanja, je naša vrednota ter predstavlja ključno smernico našega razvoja in nadaljnjih strateških usmeritev," je povedal lastnik in direktor podjetja Marko Lukić.

Podjetje Lumar je prejelo nagrado SME EnterPRIZE za trajnostno poslovno prakso na področju okolja. Foto: Lumar

Nagrada SME EnterPRIZE je strateška pobuda Skupine Generali, s katero želijo nagraditi in dvigniti prepoznavnost najboljših trajnostnih praks, ki jih izvajajo mala in srednje velika podjetja. Mednarodna strokovna komisija, ki so jo sestavljali predstavniki Generalija, akademiki in gospodarstveniki, je ocenjevala več kot sedem tisoč malih in srednje velikih evropskih podjetij glede na njihove družbene in okoljske zaveze, vključno z izvajanjem opaznih trajnostnih pobud v njihovih poslovnih dejavnostih.

Nagrajenci SME EnterPRIZE so pomembni ambasadorji trajnosti. Izbranih deset junakov trajnosti prihaja iz desetih evropskih držav: Avstrije, Hrvaške, Češke, Francije, Nemčije, Madžarske, Italije, Portugalske, Slovenije in Španije.

Družinsko podjetje Lumar je bilo ustanovljeno leta 1993. V treh desetletjih delovanja je podjetje zgradilo več kot 2.600 različnih montažnih objektov v Sloveniji, Italiji, Avstriji, Nemčiji, Švici in Franciji.