Odpuščanja v Gorenju: velenjski svetniki pozivajo vlado, naj se vključi

Velenjski mestni svetniki so na današnji seji pozvali vlado, da stori vse, kar je v njeni pristojnosti, in se aktivno vključi v reševanje problematike presežnih delavcev Gorenja. Kot je na seji dejal velenjski podžupan Peter Dermol, so na skupni sestanek v Velenje povabili tudi premierja Janeza Janšo, piše STA.

Velenjski mestni svetniki so na današnji seji mestnega sveta sprejeli tudi sklep, v katerem izražajo pričakovanje, da bo vodstvo Gorenja vse aktivnosti glede odpuščanja delavcev zamrznilo in poskusilo najti rešitve z namenom zaščite zaposlenih.

Dermol je poudaril, da je za Velenje pomembno vsako delovno mesto, saj je proces ustvarjanja novih delovnih mest dolgotrajen. Od države pričakuje, da bi v Šaleško regijo pripeljala kakšnega večjega investitorja, ki bi odprl večje število delovnih mest, piše STA.

Od vodstva Gorenja pa se nadeja, da bo počakalo na protikrizne vladne ukrepe, saj je v obravnavi že tretji paket pomoči, ki bi ga lahko uporabilo tudi Gorenje.

Diplomaciji bi se raje izognili

Velenjska občina je ob tem dala pobudo, da se odprejo diplomatske poti, zato so pisali predsedniku države Borutu Pahorju, s katerim so v zvezi s tem že opravili dva pogovora. Pahor je s pobudo seznanil Janšo in zunanjega ministra Anžeta Logarja, prišli pa so do ugotovitve, da bi se diplomaciji raje izognili.

Po Dermolovih besedah velenjska občina zaposlenim v Gorenju nudi vso podporo pri ohranjanju delovnih mest. Ocenil je tudi, da je velenjska občina izpolnila svoj del obljub do Gorenja z znižanjem komunalnega prispevka in sprejemom prostorskega akta s pozitivnim mnenjem h gradnji nove tovarne televizijskih aparatov, da bi lahko kitajski Hisense kot nov lastnik Gorenja izpolnil svoje obljube od prevzemu podjetja leta 2018, piše STA.

"Kriteriji za odpuščanje so nesprejemljivi"

Velenjska svetnica Veronika Juvan, ki 20 let dela v Gorenju, je postregla s podatkom, da naj bi približno 150 delavcev sredi junija z lokacije v Velenju prišlo na delo v Ljubljano. Dejala je, da so kriteriji vodstva Gorenja glede odpuščanja za svet delavcev nesprejemljivi.

Prejšnji teden pa jih je vodstvo družbe obvestilo, da bodo za delo v proizvodnji najemali agencijske delavce. Tudi temu načrtu svet delavcev nasprotuje. Prva odpuščanja, tako Juvanova, naj bi se zgodila v drugi polovici junija in julija, pred kolektivnim dopustom v Gorenju.

V celotni skupini Hisense Europe so odpuščanja napovedali zaradi posledic pandemije novega koronavirusa; v slovenskem delu je presežnih 828 od skupaj 5580 zaposlenih.

V podjetju Gorenje naj bi bilo tako presežnih 544, v podjetju Hisense Gorenje Europe 155, v podjetju IPC 84 in v podjetju Gorenje Gostinstvo 45 delavcev. Te številke si bodo sicer v podjetju prizadevali še zmanjšati.

Prejšnji teden so se, kot dogovorjeno ob obisku gospodarskega ministra Zdravka Počivalška v Gorenju, na prvem srečanju sestali predstavniki družbe in ministrstva. Predstavniki družbe so med drugim podali nekatere predloge, s katerimi bi lahko dodatni del predvidenih presežnih delavcev odpustili po t. i. mehkih metodah, še piše STA.