Večina Slovencev si želi prihoda ponudnikov, kot je Uber

Jernej Vrtovec je na današnji predstavitvi raziskave javnega mnenja o digitalni mobilnosti izrazil prepričanje, da bo v Sloveniji že kmalu na voljo bolj digitalizirana storitev na področju mobilnosti. "Žalostno je, da v 21. stoletju nismo zmogli narediti koraka naprej in omogočiti, da uporabniki preprosto naročijo in plačajo storitev prek aplikacije. To se mi res zdi neverjetno," je po pisanju STA dejal.

Taksi reforma

Pot modernim digitalnim platformam bodo po njegovih besedah odprle spremembe zakona o prevozih v cestnem prometu, ki so prav zdaj v postopku obravnave v DZ. Z njihovo uveljavitvijo se bo omogočilo izvajanje še drugih oblik prevozov potnikov po naročilu, ne le v obliki taksi prevozov, kot velja zdaj. "Prepričam sem, da bodo imeli ljudje v Sloveniji že kmalu boljšo digitalizirano storitev na področju mobilnosti," je dejal.

Predlagane spremembe je poimenoval taksi reforma. "Da se cena določa zgolj z uporabo taksimetra, je zelo zastarelo in to moramo spremeniti," je dejal. Za uporabnika predlagane spremembe zakona pomenijo, da bo vnaprej vedel, kje se bo peljal, kdo ga bo peljal, koliko bo stala vožnja, kakšna je čistoča avtomobila, ali voznik kadi, ali izstavi račun, je naštel.

Foto: STA

Pri pripravi sprememb so se zgledovali po razvitih in digitalno naprednih državah in Vrtovec je zatrdil, da so v predlog novele zakona vključili vse socialne varovalke. "V ničemer ne bo šlo za t. i. izkoriščevalski sistem," je dejal in dodal, da bodo za vse voznike veljali enaki pogoji – ne glede na to, ali bodo vožnjo opravljali prek aplikacije in prek taksimetra.

Marko Grobelnik z Instituta Jožef Stefan je o platformah za naročanje prevozov dejal, da je z njimi zadeva preglednejša tako za voznike kot potnike in tudi državo. "To se mora zgoditi slej ko prej, sploh ni vprašanje, ali se bo zgodilo," je prepričan. Tudi na AMZS se zavedajo, da smo priče transformaciji na področju mobilnosti. "Glede na to, da imamo veliko izkušenj z vozniki, želimo pri tej transformaciji ozaveščati, usmerjati in po vzoru evropskih avtoklubov tudi nuditi rešitve," je po poročanju STA dejala direktorica AMZS Lucija Živa Sajevec.

69 odstotkov vprašanih podpira spremembo zakonodaje

Transformacija na področju mobilnosti ne pomeni le naročanja prevozov, pač pa tudi javni potniški promet, souporabo prevoznih sredstev, mestno kolo, prehod iz lastništva v najemanje vozil, elektrifikacijo in podobno. Vrtovec je dejal: "Lahko bi imeli enotnega upravljalca javnega potniškega prometa." Kot je poudaril, je sam zelo naklonjen novim oblikam mobilnosti, še posebej v luči evropskega zelenega dogovora, s katerim so se države članice EU zavezale k podnebni nevtralnosti do leta 2050.

Izsledke raziskave je uvodoma predstavil direktor in partner v družbi Valicon Andraž Zorko. Kar 69 odstotkov vprašanih podpira spremembe zakonodaje, ki zagotavljajo večjo preglednost in kakovost taksi storitev ter možnost uporabe mobilnih aplikacij, kakršna je denimo Uber, je povedal.

Med težavami pri uporabi taksi storitev so vprašani najpogosteje navajali preplačilo storitev, vožnjo po daljši poti ter neizdajo računa. Skoraj vsi si želijo biti vnaprej seznanjeni s ceno vožnje in časom prihoda taksija. Mobilne aplikacije na področju taksi storitev bi verjetno uporabljalo 74 odstotkov vprašanih, da bi prihod uveljavljenih mobilnih aplikacij pozitivno vplival na kakovost storitve na področju taksi prevozov, pa jih je odgovorilo 57 odstotkov.