Več kot 22 tisoč prošenj za odlog plačevanja kredita

Banke so do konca aprila oziroma v enem mesecu veljave protikriznega zakona prejele 22.230 vlog kreditojemalcev za odlog plačila, kar predstavlja 3,3 odstotka vseh kreditov. Skupen znesek odloženih plačil znaša 267,2 milijona evrov. Številčno največji del vlog ali 15.599 predstavlja prebivalstvo za odlog obveznosti v višini 33,1 milijona evrov.

Kot so danes sporočili iz Banke Slovenije in ministrstva za finance, delež kreditov gospodarstvu, za katere so podjetja zaprosila za odlog, znaša 5,1 odstotka, delež kreditov gospodinjstvom, za katere so zaprosila za odlog, pa 2,9 odstotka, navaja STA.

Podjetja: za 234 milijonov vlog za odlog

Podjetja so vložila 6.628 vlog v skupni vrednosti odloženih plačil 234 milijonov evrov. Od tega so mikro podjetja in samostojni podjetniki vložili 3.454 vlog v vrednosti 41,8 milijona evrov, mala in srednja podjetja 3.020 vlog v vrednosti 114,6 milijona evrov, velika pa 154 vlog v vrednosti 77,6 milijona evrov, piše STA.

V Banki Slovenije so pojasnili, da 267 milijonov evrov odloženih plačil, kolikor po zadnjih podatkih znaša skupni seštevek odloženih obveznosti, pomeni znesek denarnih tokov, ki ga banke zaradi odobrenih moratorijev na odplačevanje glavnic v času odloga ne bodo prejele in bodo poravnane naknadno.

Odlog je možen do konca leta

Spomnili so, da protikrizni zakon zaradi novega koronavirusa omogoča prebivalcem in podjetjem uveljavitev odloga plačila do konca letošnjega leta. Zato na podlagi do sedaj prejetih vlog ni mogoče sklepati na končni obseg kreditov, ki bodo predmet tega zakona, so dodali po navajanju STA.

"Gibanje vlog v prihajajočih mesecih bo po naših pričakovanjih odvisno predvsem od časa in intenzivnosti ponovnega zagona gospodarstva, kot ga bodo omogočale razmere, povezane s koronavirusom," so še zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Slovenija naj bi prihodnje leto okrevala hitreje

Na ministrstvu za finance so dodali, da naj bi se gospodarska aktivnost po napovedih Evropske komisije v letu 2021 povečala za 6,7 odstotka. "Zaradi stabilnih javnih financ in likvidnih bank se pričakuje, da bo Slovenija hitreje gospodarsko okrevala," so zapisali. "Izjemno število vlog že v prvem valu do konca aprila je pokazalo, kako smiseln je za slovensko gospodarstvo ta ukrep, ki je tako hitro zaživel v praksi tudi zaradi učinkovitega odziva in pripravljenosti bank na njegovo izvajanje," so še izpostavili, poroča STA.