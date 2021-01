Imenitna priložnost za dodaten zaslužek

Ali bi želeli izraziti svoje mnenje, izkušnje, pohvalo ali kritiko o izdelkih in storitvah? In za to prejeti še denarno nagrado? Se vam je že kdaj ponudila priložnost, da bi s svojim mnenjem lahko tudi kaj zaslužili in s sodelovanjem v različnih raziskavah pomagali sooblikovati prihodnost družbe? Še nikoli ni bilo tako preprosto zaslužiti nekaj dodatnih evrov.

Vaša beseda ima moč

Mediana, inštitut za raziskovanje trga in medijev, vam ponuja priložnost, da postanete del skupnosti spletnih članov, ki jih bo vključevala v svoje spletne raziskave. Z vključitvijo v Medianin spletni panel lahko sodelujete v trženjskih in družbenokoristnih raziskavah, anketah, intervjujih, diskusijah in pri testiranju različnih izdelkov.

V Medianin spletni panel se je do zdaj vključilo že več kot 25 tisoč posameznikov, ki so skupaj izpolnili že več kot 287 tisoč anketnih vprašalnikov. Večina ljudi se za sodelovanje v spletnih panelih odloči, ker želijo dodatno zaslužiti, sodelovati pri sprejemanju pomembnih odločitev oziroma cenijo, kadar jih nekdo vpraša po mnenju. Nekaterim pa je izpolnjevanje anketnih vprašalnikov preprosto všeč in zabavno.

Pri Mediani se zavedajo, kako pomembno je mnenje vsakega posameznika, in prav s sodelovanjem v spletnem panelu imate možnost, da je vaše mnenje tudi slišano in upoštevano. V spletnih raziskavah lahko tudi med prvimi spoznate nove izdelke in storitve, ki šele prihajajo na trg, sooblikujete oglaševalske kampanje in pomagate razvijati blagovne znamke. Nekaj svojega prostega časa, tako lahko namenite zanimivi dejavnosti, ki vam prinese še dodatni zaslužek.

Vaši podatki so skrbno varovani

Katerim raziskavam boste namenili svoj čas, je vaša osebna odločitev. Prav tako je vaša odločitev, koliko časa nasplohboste namenili tej aktivnosti. Večina članov je za posamezno anketo pripravljena nameniti približno 10 minut svojega prostega časa in sodelovati v treh raziskavah mesečno.

Sodelovanje je namreč povsem prostovoljno in anonimno. Vaši podatki in odgovori bodo strogo zaupni, saj je inštitut Mediana v svojem delovanju zavezan kodeksu združenja tržno-raziskovalnih organizacij ESOMAR, s čimer vsem sodelujočim v raziskovalnih projektih zagotavlja tajnost in varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonodajo in najvišjimi etičnimi standardi.

Imenitna priložnost za dodaten zaslužek

Spletne raziskave vam ponujajo izjemno priložnost, da različnim podjetjem pomagate izboljšati storitve, izdelke ali kar celotno blagovno znamko, s tem pa izboljšate tudi svojo digitalno in potrošniško izkušnjo.

Možnost izraziti lastno mnenje, poglede in izkušnje imajo osebe ne glede na spol ali spolno identiteto, starost in izobrazbo ter iz vseh slovenskih regij.

Vaša mnenja bodo upoštevali pri delovanju organizacij in razvoju novih produktov. Sodelovati je mogoče prek računalnika, telefona, mobilne naprave ali v živo.

Za svoje sodelovanje v spletnih raziskavah boste na podlagi zbranih točk prejeli plačilo v obliki vrednostnih bonov za različne trgovine ali nakazila na vaš osebni račun. Mediana je med člane svojega spletnega panela razdelila že za več kot 250 tisoč evrov nagrad. Odločite se lahko tudi, da pridobljene nagradne točke prispevate v dobrodelne namene.

Koronavirus in Slovenci

Pred kratkim je Medianamed člani svojega spletnega panela raziskovala, kako prebivalci Slovenije ocenjujejo različne ukrepe, sprejete za obvladovanje epidemije covid-19, pa tudi, kakšno je mnenje prebivalcev Slovenije o različnih trditvah, povezanih s koronavirusom.

Ugotovili so, da četrtina prebivalcev Slovenije verjame, da novi koronavirus ni nič nevarnejši od sezonske gripe.

Kaj pa vi mislite?