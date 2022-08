Varčna in cenejša prihodnost: v enem dnevu do vseh ponudb za novo hišo

Iskanje trajnostnih rešitev za udobno in varčno bivanje je lahko zelo težavno, če ne vemo, kje iskati prave informacije ali izvajalce. Zaradi pestre ponudbe na trgu in obilice različnih idej ter konceptov smo lahko velikokrat zmedeni, lahko se odločimo za izdelek ali sistem, ki ni najbolj optimalen za naš dom ali naše podjetje, kar lahko povzroči dodatne stroške. Zato vsi, ki v prihodnost gledamo z zelenimi očmi, težko čakamo letošnji že 54. MOS , ki bo namenjen iskanju pravih odgovorov na zapletena vprašanja glede trajnosti in samooskrbe.

Foto: Shutterstock

Letošnji MOS zaznamujeta dolgoletna tradicija in trajnostna vizija, velik poudarek pa bodo namenili samooskrbi. Sejem bo razdeljen na pet tematskih področij: MOS DOM, MOS TEHNIKA ENERGETIKA, MOS PLUS, MOS B-DIGGIT in MOS TURIZEM.

Predstavila se bodo vodilna podjetja iz omenjenih področij, poskrbljeno pa bo tudi za številna predavanja, dogodke in delavnice, kjer bodo strokovnjaki brezplačno nudili koristne informacije in nasvete. Zakaj bi zapravljali ure ob iskanju podjetij, materialov in pohištva na spletu, ko lahko obiščete sejem, ki vse potrebne informacije nudi na enem mestu.

MOS DOM ponuja vse na enem mestu za gradnjo in obnovo doma, da boste z nasveti strokovnjakov prišli do svojega sanjskega doma.

ponuja vse na enem mestu za gradnjo in obnovo doma, da boste z nasveti strokovnjakov prišli do svojega sanjskega doma. MOS TURIZEM vam omogoča, da odkrijete, kam naslednjič odpotovati na počitnice ali kratek oddih ter kam po izvrstna kulinarična doživetja.

vam omogoča, da odkrijete, kam naslednjič odpotovati na počitnice ali kratek oddih ter kam po izvrstna kulinarična doživetja. MOS TEHNIKA ENERGETIKA združuje vsebine dveh vsem dobro poznanih sejmov Energetika in MOS Tehnika ter odpira nove priložnosti za predstavitev podjetij s področja profesionalnih energetskih rešitev.

združuje vsebine dveh vsem dobro poznanih sejmov Energetika in MOS Tehnika ter odpira nove priložnosti za predstavitev podjetij s področja profesionalnih energetskih rešitev. MOS B-DIGGIT pokriva področje inovativnih digitalnih rešitev in odpira nove priložnosti, da bodo podjetniki in podjetja proces digitalizacije lažje in učinkoviteje vpeljali v svoje poslovanje.

pokriva področje inovativnih digitalnih rešitev in odpira nove priložnosti, da bodo podjetniki in podjetja proces digitalizacije lažje in učinkoviteje vpeljali v svoje poslovanje. MOS PLUS ohranja tradicionalno sejemsko nostalgijo z izdelki široke potrošnje in z razstavnim programom eMobilnosti.

V desetih letih več kot 1,5 milijona obiskovalcev Sejem (MOS) na Celjskem sejmu je poslovno-sejemska prireditev, ki vsako leto privabi več kot tisoč razstavljavcev iz več kot 30 držav. Sejem je v petih desetletjih oblikoval številne uspešne podjetniške zgodbe, nova partnerstva, izobraževal in omogočal ugodne nakupe končnim kupcem. Samo v zadnjem desetletju so na sejmu gostili več kot 1,5 milijona obiskovalcev in več kot 15 tisoč razstavljavcev iz 40 držav. 54. sejem MOS bo potekal od 14. do 18. septembra. NAKUP VSTOPNIC

"Sejem vseh sejmov" – vse iz stroke na enem mestu

Ker sejem MOS zajema tako širok nabor področij, mu radi rečemo "sejem vseh sejmov".

Vse za sanjski dom

Foto: Shutterstock

MOS DOM – Gradnja in obnova doma & trajnostne energetske rešitve ponuja vse za gradnjo in obnovo doma, da boste z nasveti strokovnjakov prišli do svojega sanjskega doma. Za vse, ki bi radi plačevali manj za električno energijo, bodo predstavljene sončne elektrarne. Ogledali si boste lahko stavbno pohištvo, garažna in industrijska vrata, pohištvo in notranjo opremo, senčila, talne obloge, ograje, vse za gradnjo hiš, kamine, peči, štedilnike, dimniške sisteme, ogrevalno tehniko, prezračevanje, senzorno tehniko, vse za streho, tlakovce, gradbeni material in tudi opremo za vrt.

Na svoj račun bodo prišli tudi tisti, ki jih zanima ogrevanje in hlajenje prostorov, seveda ceneje, kot so navajeni. Hkrati pa vam bodo svetovali tudi strokovnjaki s področja gradnje in obnove doma, da najdete točno to, kar potrebujete za vaš dom. Z zaupanja vrednimi proizvajalci gradbenih materialov se na sejmu lahko dogovorite za dobre cene, hkrati pa njihovo ponudbo na licu mesta tudi primerjate. Na sejmu enostavno pridobite informacije, zberete ponudbe, spoznate do okolja prijazne materiale in se hitro odločite, kaj vam ustreza.

Sejmi ključni za uspešnost gospodarstva Vsakokratne ankete in raziskave tako med razstavljavci kot obiskovalci kažejo izjemen porast ozaveščenosti o tem, kako zelo pomemben je MOS za slovensko gospodarstvo. Podjetja in institucije se vedno bolj zavedajo pomembnosti sejmov za njihovo uspešno sodelovanje. Zato si Celjski sejem vsako leto prizadeva MOS približati še širšemu krogu razstavljavcev in za obisk navdušiti še več obiskovalcev.

Naslednji dopust naj bo trajnosten in zelen

MOS TURIZEM – Kulinarika, trajnostni in zeleni turizem ter kamping in karavaning vam omogoča, da odkrijete, kam naslednjič odpotovati na počitnice ali kratek oddih ter kam po izvrstna kulinarična doživetja.

Predstavljali se bodo razstavljavci s področja zdrave, ekološke in lokalno pridelane hrane in pijače, raznih kulinaričnih dobrot, različnih panog turizma, kot je zeleni turizem, ter drugih turističnih destinacij.

Najbolj vroče področje ta hip – energetika

MOS TEHNIKA ENERGETIKA – Profesionalne energetske rešitve, oprema in orodja za podjetja in domače mojstre ter do okolja prijazna tehnologija

V letu 2022 se predstavlja nov segment MOS, ki je nastal kot odgovor na potrebe razstavljavcev s področja profesionalnih energetskih rešitev in vse večjega zanimanja naših obiskovalcev za tovrstni razstavni program.

Ogledali si boste lahko pester program opreme in ročnega orodja tako za domače mojstre kot za profesionalce, stroje, robote, mehanizacijo, profesionalno orodje in vzdrževanje vozil, do okolja prijazne tehnologije, financiranje, pogodbeništvo, trgovanje z električno in toplotno energijo, belimi certifikati in CO 2 kuponi.

Najnovejši trendi v svetu digitalizacije in tehnologije

MOS B-DIGGIT – Inovativne digitalne rešitve, poslovne storitve in priložnosti doma in v tujini pokriva področje inovativnih digitalnih rešitev in odpira nove priložnosti, da bodo podjetniki in podjetja proces digitalizacije lažje in učinkoviteje vpeljali v svoje poslovanje.

Z obiskom bodo obiskovalci spoznali vse iz sveta sodobnih tehnologij, digitalizacije in novih pristopov v izobraževanju, pametnih mest, skupnosti in domov, masovnih podatkov, umetne inteligence, poslovnih in marketinških storitev in še bi lahko naštevali.

Predstavila se bodo tudi ministrstva, javne agencije in druge institucije, ki bodo prikazale novosti in trende v razvoju digitalizacije.

Električna kolesa tudi na MOS

MOS PLUS – Izdelki široke potrošnje & eMobilnost ohranja tradicionalno sejemsko nostalgijo z izdelki široke potrošnje in z razstavnim programom eMobilnosti. Ponudba električnih koles, skuterjev in skirojev bo navdušila vse obiskovalce, saj se bodo lahko preizkusili tudi v vožnji.

MOS PLUS je sinonim za ponudbo izdelkov široke potrošnje po ugodnih cenah. Tako boste lahko tukaj našli gospodinjske in medicinske pripomočke, izdelke domače obrti, dodatke za dom in vrt, darila, konfekcijo, prehrano in še marsikaj po ugodnih sejemskih cenah. Pripravite se na prijetna presenečenja.