V tovarni v Logatcu bo delo dobilo 180 ljudi

Švicarska družba Lonstroff, ki je v lasti japonske Sumitomo Rubber Industries, je danes v Logatcu simbolično začela s postavitvijo obrata za proizvodnjo medicinskih elastomerov. Vsa dovoljenja pričakujejo do konca meseca, proizvodnja v tovarni, kjer naj bi delo dobilo 180 ljudi, pa naj bi stekla aprila prihodnje leto.

Začetek gradnje na opuščenem delu industrijske cone v Logatcu, na območju nekdanje tovarne KLI Logatec, so obeležili s posaditvijo dreves, japonske češnje in slovenske lipe.

"Ponosen sem, da bo naša investicija prva začetna investicija na takšnem industrijskem območju v Sloveniji," je dejal predsednik in glavni izvršni direktor Sumitomo Rubber Industries Ikujji Ikeda. Današnji dogodek je označil za enega pomembnih mejnikov te investicije Lonstroffa, ki je po njegovih besedah zahtevna, za to, da so danes lahko obeležili začetek gradnje, pa so morali rešiti številne izzive.

V Sloveniji so dobri ljudje in dobro okolje."

Za širitev proizvodnje so se odločili, ker so njihove zmogljivosti že skoraj polno zasedene, po potrditvi novih izdelkov s strani kupcev pa bi radi v Evropi povečali nabor izdelkov, je Ikeda predhodno povedal na srečanju z novinarji danes v Ljubljani. "V Sloveniji so dobri ljudje in dobro okolje. Prednost za nas je tudi, da je Slovenija članica EU in da lahko uporabljamo angleščino," je razloge za izbiro Slovenije za lokacijo nove tovarne pojasnil Ikeda.

Premier, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar je dejal, da bo tovarna medicinskih elastomerov pomembna nova pridobitev za Logatec in celotno Slovenijo. Visokotehnološke investicije, kakšni sta tudi Hitachijeva v okviru projekta Nedo in Yaskawina v Kočevju, prinašajo visoko dodano vrednost in imajo multiplikativne učinke na gospodarsko rast, je poudaril in dodal, da bo tudi opuščeno industrijsko območje dobilo novo podobo. Ocenil je, da bo kombinacija švicarsko-japonsko-slovenskega odnosa do dela zagotovila uspeh na svetovnem trgu.

Direktor Lonstroffa v Sloveniji Peter Weber, premier, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar in predsednik in glavni izvršni direktor Sumitomo Rubber Industries Ikuji Ikeda Foto: STA

Investitor sicer še nima okoljevarstvenega soglasja, ki je pogoj za gradbeno dovoljenje. Kot je v Ljubljani povedal Peter Weber, ki vodi Lonstroffovo slovensko podružnico, so morali vlogo za okoljevarstveno soglasje dopolnjevati, nazadnje so dopolnitve predložili pred dvema dnevoma, sedaj pa da čakajo le še na uradno potrditev. Pričakujejo, da bodo okoljevarstveno soglasje in nato gradbeno dovoljenje dobili do konca meseca.

Tovarna bo nudila okoli 180 novih delovnih mest

Proizvodnja v tovarni v Logatcu, katere vrednost bo 48 milijonov evrov, pri čemer bo država zagotovila do 10 odstotkov spodbude, bo po načrtih stekla aprila prihodnje delo, delo bo dobilo okoli 180 ljudi. Po Ikedinih besedah bodo v obratu združili tehnologijo na področju gumijastih izdelkov za medicino, ki jo je razvil Sumitomo Rubber Industries, s tehnologijo Lonstroffa. V obratu bodo po načrtih letno naredili okoli šest milijard delov in predvidoma ustvarili 40 milijonov evrov prihodkov. V prihodnjih letih bi se lahko slovenska in švicarska tovarna skupaj razvili v obrat, ki bi sodil med tri največje tovrstne na svetu.

Foto: STA

Glavni izvršni direktor Lonstroffa Urs Bahnmüller je v Logatcu dejal, da so to investicijo pripravljali dolgo časa. "To bo moderna tovarna za proizvodnjo gumijastih delov, ki se uporabljajo v farmaciji in medicini. Poleg tega, da bomo zagotovili delo 180 ljudem, bomo skupaj prispevali k izboljšanju življenja milijonom ljudi po vsem svetu," je povedal. Pričakujejo, da bodo "z zvestimi in dobro izobraženimi sodelavci v Sloveniji zgradili trdno proizvodnjo, ki bo družbeno in okoljsko odgovorna".

Obrat bo pomemben tudi za manjša podjetja

Gospodarski minister, ki opravlja tekoče posle, Zdravko Počivalšek je povedal, da so odnosi z japonskimi investitorji na visoki ravni - ta investicija zaokrožuje štiri investicije japonskih podjetij v Sloveniji, poleg nje sta še investicija v okviru projekta Nedo in dve Yaskawini naložbi. Pomembno je tudi, da bo tovarna stala na degradiranem območju, na katerem bo sedaj stal obrat za visokotehnološke izdelke, je poudaril.

Župan Logatca Berto Menard je dejal, da znajo na tem območju sprejeti različne ljudi ter da so v tujini spoznali, da so odprta družba, vlada pa, da znajo delati z ljudmi ter prisluhniti tistim, ki želijo delati in s tem ustvarjati boljšo kakovost življenja. Poudaril je, da bo obrat pomemben tudi za manjša podjetja, ki se bodo ob njem lahko razvijala.