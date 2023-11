V tej državi zaradi grožnje "družbeni harmoniji" prepovedali TikTok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekaj ur po sprejeti odločitvi so Nepalci TikTok preplavili z več tisoč posnetki, povezanimi z napovedano prepovedjo.

V Nepalu bodo prepovedali TikTok, kot razlog za to pa oblasti navajajo negativne posledice aplikacije na "družbeno harmonijo". Ministrica za komunikacije in tehnologijo Rekha Sharma je sporočila, da so odločitev sprejeli danes, pristojni pa se že ukvarjajo s tehničnimi vprašanji.