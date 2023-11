Policija priprla slovenskega tiktokerja, osumljenega pedofilije

Slovenske novice poročajo, da je policija v četrtek zvečer priprla 27-letnega Ireneja Bizjaka, ki je na družbenem omrežju TikTok znan pod vzdevkom Vegan. Osumljen je napeljevanja mladoletnih deklet k spolnosti oziroma dejanj zoper spolno nedotakljivost.

Novogoriški kriminalisti so preiskavo proti 27-letnemu tiktokerju sprožili septembra, že mesece pred tem pa so tako njegovi sledilci in sledilke kot zaskrbljeni starši na družbenih omrežjih opozarjali na njegovo sporno vedenje, izjave in dejanja. On sam opolzkega nagovarjanja mladoletnic niti ni zanikal, so poročale Slovenske novice, temveč je za to krivil dekleta in njihove starše.