V Kranju stekla gradnja nove stanovanjske soseske

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celotno sosesko bodo sestavljali deset večstanovanjskih objektov, živilska trgovina, dva poslovna prostora za storitveno dejavnost in garažna hiša.

Celotno sosesko bodo sestavljali deset večstanovanjskih objektov, živilska trgovina, dva poslovna prostora za storitveno dejavnost in garažna hiša. Foto: STA

Z zasaditvijo prvega drevesa v soseski Kranjska iskrica bodo danes v Kranju simbolično počastili začetek gradnje nove stanovanjske soseske. Na degradiranem območju nekdanjih mlekarn bo zraslo deset večstanovanjskih objektov. V prvi fazi bo zgrajenih 263 stanovanj, v drugi pa še 133. Do leta 2026 naj bi Kranj dobil okoli tisoč novih stanovanj.

Investitor projekta je podjetje Emeco nepremičnine, ki je povezano s kranjskim Iskraemecom. Gradnja prve faze, ki je z zemeljskimi deli sicer stekla že spomladi, naj bi trajala okoli dve leti, pri čemer, kot so snovalci projekta povedali na predstavitvi projekta decembra lani, upajo, da bodo lahko kontinuirano nadaljevali z drugo fazo.

Celotno sosesko bodo sestavljali deset večstanovanjskih objektov, živilska trgovina, dva poslovna prostora za storitveno dejavnost in garažna hiša. V prvi fazi bo zgrajenih sedem stanovanjskih objektov z 263 stanovanji, katerih velikost se bo gibala od 31 do 114 kvadratnih metrov. Za parkiranje stanovalcev je predvidena podzemna garaža s 387 parkirnimi mesti.

Investitor je pri pripravi projekta sodeloval z Mestno občino Kranj, da bi bila nova soseska usklajena z občinskimi prostorskimi načrti. Občina in investitor sta skupaj objavila tudi natečaj, na katerem je bila izbrana rešitev projektantskega biroja Ržišnik Perc, ki je območje razdelila na stanovanjski del ter del, ki bo s trgovskim in poslovnim programom deloma javen.

Do leta 2026 naj bi Kranj dobil tisoč novih stanovanj

Gre za prvo novo stanovanjsko sosesko v Kranju po letu 2008, ko je bilo urejeno naselje Planina jug. S Kranjsko iskrico bo urejeno degradirano območje v jugovzhodnem delu mesta, ki je bilo prepoznano kot kakovostna lokacija za stanovanjsko gradnjo. Njena največja prednost je hitra dosegljivost starega mestnega jedra, v bližini so tudi šola in vrtci.

Vendar bo morala občina infrastrukturo ob načrtovanem povečanju števila prebivalcev okrepiti. V načrtu so gradnja novega vrtca Sonček, preureditev nekdanje trgovske šole v osnovno šolo in širitev šole na Kokrici. Po tistem, ko je bilo stanovanjske gradnje v Kranju vsaj v zadnjih desetletjih razmeroma malo, se namreč trenutno dogaja pravi razmah. Do leta 2026 naj bi Kranj dobil okoli tisoč novih stanovanj.

V gradnjo tudi državni stanovanjski sklad

Gradnja nove soseske Ob Savi, ki jo načrtuje stanovanjski sklad, je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. V prvi fazi je predvidena gradnja 187 stanovanj, po koncu druge faze pa bo zgrajenih skupno 265 javnih najemnih stanovanj. Na voljo bo tudi 28 oskrbovanih stanovanj za starejše.

Na Zlatem polju, kjer že poteka komunalno urejanje območja, bo podjetje Dolnov zgradilo novo stanovanjsko sosesko, ki bo obsegala šest blokov s skupno 226 stanovanji. Do konca prihodnjega leta naj bi bili zgrajeni trije bloki, kmalu za tem pa še preostali trije. Stanovanja naj bi bila vseljiva v letu 2025.

Zaključku se medtem že približuje gradnja novega večstanovanjskega objekta D26, ki ga na območju nekdanjega Tekstilindusovega samskega doma v Stražišču financira podjetje KRprojekti. Na voljo bo 66 stanovanj, od tega 30 oskrbovanih.