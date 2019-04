Sindikat Gorenja pripravljen tudi na ukrepe, ki podjetju ne bodo všeč #vŽivo

"Zanimivo je, da je najpomembnejši kriterij pri odločanju o presežnih delavcih delovna uspešnost v preteklem letu. Po tej logiki bi moralo biti dosedanje vodstvo, ki je pripeljalo Gorenje v take razmere, na vrhu seznama," so se v sindikatu Skei Gorenje odzvali na napoved vodstva, da bo ob poslovnem preoblikovanju družbe in novi organizaciji ter sistemizaciji delovnih mest presežnih predvidoma 270 delavcev matične družbe.

Od nekaj več kot 1.700 delavcev v Gorenju naj bi 270 delavcev postalo presežnih, ostalih 1.400 pa naj bi zaradi reorganizacije dobilo novo pogodbo o zaposlitvi. Večina od presežnih delavcev naj bi izpolnjevalo pogoje, da grejo na čakanje.

Sindikat moti, da se Gorenje pod novim lastnikom loteva tako obsežne reorganizacije, saj sumijo, da je v ozadju poskus nižanja plač. Delovni procesi se namreč ne spreminjajo, pravijo. Gorenje je sicer včeraj v medijih že pojasnjevalo, da naj se nikomur ne bi znižala plača, a sindikat želi to črno na belem.

Gorenje naj bi sicer precej hitelo s pripravo programa, saj naj bi želeli reorganizacijo končati do konca junija.

Pripravljeni tudi na ukrepe, ki podjetju ne bodo všeč

"Razumemo in sprejemamo dejstvo, da je Gorenje v velikih težavah in da novo vodstvo poskuša stabilizirati stanje. A najprej je treba povečati proizvodnjo in prodajo. Trenutno imamo le 60-odstotno zasedenost kapacitet, kar je nevzdržno. Novo vodstvo dela v tej smeri, tu se že kažejo znaki, da gre na bolje. Urediti je treba mrežo v tujini in zmanjšati birokracijo ter povečati učinkovitost delovnih procesov," je dejal sindikalist.

Dodal je, da se v sindikatu zavedajo, da bo s tem prišlo do presežkov in da je na nekaterih mestih preveč vodstvenega kadra, na kar je sindikat že opozarjal. Moti pa jih, da vodstvo družbe pri določanju poteka reorganizacije večine predlogov sindikata ni upoštevalo, zato je sindikat izstopil iz procesa.

Sindikat je sicer pojasnil, da novi lastnik Hisensa sicer upošteva zakonodajo, kolektivno pogodbo, da pa je na primer svet delavcev za njih nekaj popolnoma novega. "A zdaj že vidijo, da je to nekaj koristnega tudi zanje," je dejal sindikalist. "Podjetje je pripravljeno na pogovore. Če dogovora ne bo, pa smo za zaščito našega članstva pripravljeni tudi na ukrepe, ki podjetju ne bodo všeč."

"Naj nekdo prevzame odgovornost za preteklost"

Sindikalisti so kritični predvsem do tega, da bi posledice poslovnih težav podjetja nosili delavci, ne pa dosedanje vodstvo na čelu s Franjem Bobincem. "Moti nas, da ljudje, ki so krivi za slabe rezultate, zdaj vodijo proces reorganizacije. Ljudje, ki so v preteklosti take procese že izvajali, a neuspešno. Naj nekdo prevzame odgovornost za preteklost."

Trenutno se podjetje s sindikatom pogaja o kriterijih. Gorenje je najelo odvetniško pisarno, katere ime ni znano. Sindikati pa menijo, da njihov odnos kaže, da so pogovore s sindikatom vzeli zgolj kot nujno zlo in da jih ne upoštevajo. Pa ima sindikat kakšno moč v teh pogovorih? "Podjetje ima možnost narediti po svoje. A Gorenje je pomemben zaposlovalec in ne vem, če si to lahko privošči."

Kot so pojasnili, je vodstvo kot enega od kriterijev za uvrstitev na seznam presežnih delavcev določili delovno uspešnost v letošnjem in preteklem letu. "Po tej logiki bi moralo biti dosedanje vodstvo, ki je pripeljalo Gorenje v take razmere, na vrhu seznama," se jezijo v sindikatu. Lani je imelo Gorenje 111 milijonov evrov izgube iz poslovanja.

"Nenavadno, da to sporočajo teden pred prvim majem"

Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), je pojasnila vlogo sindikatov pri odločanju o številu presežnih delavcev v podjetju. "Ugotavljanje presežkov je zakonito. Delodajalec ima po zakonu možnost, da v primeru, če je delavcev preveč in če ima težave, ugotavlja presežke. Sindikat pa ima možnost, da vpliva na izbiro kriterijev, po katerih se odloča o presežnih delavcih. Za delodajalca je logično, da obdrži najbolj uspešne, za ljudi pa je pogosteje pomemben tudi socialni kriterij. Da se ne zapostavlja starejših, mater samohranilk in podobno," je dejala.

Poleg tega lahko po njenih besedah sindikat delavcem izbori dodatne ugodnosti, na primer višje odpravnine in drugo.

Prva sindikalistka meni, da je najmanj nenavadno tudi, da se je Gorenje le teden pred prvim majem in praznikom dela odločilo za tako novico. "Če tega niso počenjali v zadnjih desetih letih, bi lahko mirno počakali še vsaj kakšen teden," je dejala sindikalistka.