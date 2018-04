V Celju vam bodo pokazali prihodnost

Vsebino omogoča Celjski sejem

V Celju bodo od 18. do 21. aprila odprli vrata čisto novega tehnološkega sejma TechExpo Celje, ki bo na enem mestu gostil 500 najboljših blagovnih znamk s tega področja.

Na enem prizorišču bodo tako združili vsebine s štirih pomembnih področij:

– energetika,

– terotech – industrijsko vzdrževanje in čiščenje,

– lesna industrija – lesnoobdelovalni stroji, orodja, repromaterial, gozdna tehnologija,

– avtomatizacija, mehatronika in industrijska elektronika.

Vsebine sejma so nastale na podlagi izkušenj in tradicije strokovnih bienalnih sejmov, predvsem kot posledica novih zahtev industrije.

Komu je namenjen sejem TechExpo Celje

Področje energetike je vsebinsko namenjeno inštalaterjem strojnih instalacij, projektantom in elektrodistributerjem. Vodje vzdrževanja in vodje investicij v podjetjih, vzdrževalci strojev in naprav bodo lahko preverili novosti na programu industrijskega vzdrževanja in čiščenja.

Učinkovito vzdrževanje je cilj vsakega podjetja, na sejmu pa bo posebna pozornost namenjena vzdrževanju, ki ga narekujejo panoge v energetiki, elektroniki in lesnoobdelovalni industriji.

Na 1. TechExpo Celje bodo prisotni tudi proizvajalci, uvozniki in distributerji izdelkov in storitev, povezanih z avtomatizacijo, mehatroniko, sistemi meritev, testiranja in kontrole v industriji, montažo in operativno tehnologijo, računalniškim vidom, sistemi za pozicioniranje, tehnologijo pogonov (rotacijska in linearna), senzoriko, sistemi nadzora, sistemi in napravami za varovanje in opazovanje, napajalnimi sistemi, software – aplikativnimi rešitvami.

Program lesnoobdelovalni stroji, orodja in repromaterial ter gozdna tehnologija je popolnoma nov vsebinski sklop, ki je namenjen lesni industriji in mizarskim delavnicam.

Lesna stroka v Sloveniji namreč praktično nima svojega neodvisnega strokovnega dogodka, ki bi vodilnim igralcem na tem področju omogočil predstavitev novosti, idej in strategij. Ciljna skupina obiskovalcev so mizarji, proizvajalci pohištva, žagarski obrati, tesarji, parketarji, gozdni delavci.

Pogled v prihodnost: kakšna tehnologija čaka že za ovinkom

Velik poudarek bodo na sejmu namenili tudi naprednim rešitvam. Ogledali si boste lahko izdelke in storitve, ki omogočajo bistveno povečanje učinkovitosti proizvodnje in maksimalen izkoristek materiala.

Oglejte si raznoliko orodje, stroje in praktične pripomočke pri obdelavi lesa, kovin in drugih materialov. Industrijska olja in maziva, sredstva za razmaščevanje in obdelavo kovin (protikorozijska zaščita, poliranje ipd.). Razstavljavci bodo predstavili rešitve s področja ležajne in hidravlične tehnike, industrijska in drsna tesnila ter tesnilne materiale. Na ogled bodo postavili tudi najsodobnejša rezilna orodja za potrebe celotne lesne industrije in tudi druge namene, orodja, stroje in opremo za vzdrževanje in proizvodnjo v industriji, celovite rešitve za avtomatizacijo, delovno zaščito, meroslovne izdelke in rešitve. Predstavili se bodo ponudniki informatizacije procesov na področju logistike, industrijske avtomatike, označevanja in pečatenja, tehnične informatike in industrijskega inženiringa.

Obiskovalci si boste lahko ogledali najnovejše prezračevalne naprave, rekuperatorje, klime in ventilatorje, inovativne kompresorje, vakuumske rešitve in sisteme za čiščenje zraka.

Predstavili bodo tehnične rešitve in profesionalno merilno regulacijsko opremo za področje industrije in industrijskih procesov, energetike, pare, ogrevanja in prezračevanja stavb, daljinskega in centralnega ogrevanja ter tehnologije bencinskih servisov, pa tudi npr. inovativne rešitve za pripravo vseh vrst voda.

Obsežen spremljajoči program, tudi tekmovanje gozdnih delavcev

Pomemben del sejemskega dogajanja bo tudi strokovni program, kjer se bodo domači in tuji strokovnjaki dotaknili aktualnih vprašanj s svojih področij.Na sejmišču bodo zapele tudi motorne žage. Na mednarodnem tekmovanju gozdnih delavcev bodo sodelovale ekipe iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Avstrije in Madžarske. Gozdni delavci bodo tekmovali v petih disciplinah: menjava verige in obračanje meča, kombinirani rez, precizni rez na podlagi, zasek, podžagovanje – simulacija podiranja drevesa, kleščenje. Več o spremljajočem programu najdete tukaj.

