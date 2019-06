V času Pahorjeve vlade dobival posle z državo, zdaj je v osebnem stečaju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po štirih letih skrivalnic in proceduralnih sodnih zapletov je v osebnem stečaju končal vplivni poslovnež, ki je v času vlade Boruta Pahorja na veliko posloval z državo.

Okrožno sodišče v Ljubljani je danes začelo postopek osebnega stečaja nad poslovnežem Romanom Horvatom, ki je širši javnosti znan kot življenjski sopotnik Simone Dimic, nekdanje vodje kabineta predsednika vlade Boruta Pahorja.

Bil je tudi lastnik turistične agencije Escape, ki je ravno v času Pahorjeve vlade na veliko poslovala z državo, posle pa je pozneje preusmeril na agencijo I.Fly.

Horvat se je najmanj od leta 2015 izogibal upnikom, ki od njega po zadnjih podatkih terjajo 1,6 milijona evrov. Največ je dolžan Novi Ljubljanski banki (NLB), Deželni banki Sloveniji (DBS) in Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki je bila pobudnica njegovega osebnega stečaja.

Enkrat že razveljavili osebni stečaj

Zahtevo za začetek postopka je Factor banka, ki je bila pozneje pripojena k DUTB, podala že konec novembra 2015, vendar je bila pri dokazovanju na sodišču neuspešna.

Foto: Reuters Svoje stalno prebivališče je namreč Horvat preselil v Dubaj, kjer ni bil dosegljiv slovenskim pravosodnim organom. Po zakonu je vročanje pošiljk osebam v tem arabskem emiratu mogoče le po diplomatski poti ali prek posebnega pooblaščenca.

Zaradi napake pri pošiljanju sodne pošte je višje sodišče leta 2016 razveljavilo že začeti postopek osebnega stečaja. Od takrat je Horvat tudi prosto razpolagal s premoženjem. Zato so morali na sodišču poiskati drug način, kako mu sklepe vročiti v skladu s pravili.

Sodišče ga ni našlo, DUTB pač

Horvatu, ki so ga z znanimi in vplivnimi slovenskimi gospodarstveniki pogosto videvali na dogodkih v tujini, je na predlog upnika postavilo začasnega zastopnika.

Njegovo imenovanje dopušča zakon o pravdnem postopku, zlasti "če je tožena stranka (...) v tujini in se ni mogla opraviti vročitev". Začasni zastopnik je upravičen za sprejemanje sodne pošte in ima tudi vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.

Foto: STA DUTB je za začasnega zastopnika predlagala odvetnika Andreja Kraška, sicer nekdanjega prvega moža Agencije za varstvo konkurence (AVK).

Tudi pozneje se je Horvat redno pritoževal na sodne sklepe, na primer o predložitvi poročila o stanju premoženja, zaprosil pa je tudi za preložitve narokov na sodišču. Iz sodnega spisa je razvidno tudi, da je sodišče februarja letos zavrglo predlog za začetek osebnega stečaja. Toda v DUTB očitno niso odnehali in so na sodišču naposled zmagali.

Roman Horvat že dalj časa ni dosegljiv za komentar.