V Brežice prihaja visokotehnološko podjetje, ki ima velike načrte

Mednarodni konzorcij City Connect bo do sredine prihodnjega leta v Brežicah odprl raziskovalno-komunikacijsko-podatkovno središče. V hudi konkurenci držav so na koncu izbrali Slovenijo kot najboljšo lokacijo. Po optimističnem scenariju se v dveh letih obeta 200 novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo.

Ekonomski in pravni inštitut, ATMC, iz Brežic je po dobrem letu dni pogajanj in prepričevanj podprtih z natančnimi analizami uspel v Posavje privabiti inovativno podjetje s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Gre za mednarodni konzorcij City Connect z irskim kapitalom.

Njihovo novonastajajoče hčerinsko podjetje City Connect d.o.o. v Sloveniji je v zaključni fazi ustanavljanja. V Brežicah bo tako do sredine prihodnjega leta zraslo posebno raziskovalno-komunikacijsko-podatkovno središče (t.i. ICT Research and data center), ki bo pokrivalo osrednjo in zahodno Evropo.

Slovenija sprva sploh ni bila v konkurenci

"Pridobitev je še posebej pomembna prav zaradi konkurence na lokacijah, saj so investitorji izbirali med Hrvaško, Avstrijo, Nemčijo in Češko, a na koncu izbrali Slovenijo kot najboljšo lokacijo," poudarjata brata Toni in Marko Čabraja, ki sta skupaj z očetom Antonom solastnika družinskega podjetja iz Brežic. Ta se ukvarja s poslovnim svetovanjem, kamor med drugim sodijo raziskave, analize, projekcije slovenskega in tujega trga, IT svetovanjem in svetovanjem v prodaji, pravnim svetovanjem, v zadnjem času pa tudi s privabljanjem tujega kapitala v Slovenijo.

Brata Čabraja sta prepričana, da gre za eno najboljših novosti na tem območju, saj investitor pričakuje, da bo zaposloval predvsem mlado perspektivno in izobraženo delovno silo. Foto: Bojan Puhek Tako so se njihove poslovne poti križale s predstavniki City Connecta, ki je zaradi rastočega obsega poslovanja ter povečanih zahtev svojih poslovnih partnerjev, iskal nove lokacije. S predsednikom nadzornega sveta Markom Dagelićem so našli skupen jezik, naleteli na dober odziv ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), lokalne skupnosti in zavoda za zaposlovanje ter pričeli z realizacijo projekta.

Predstavniki ministrstva so se nedavno tudi srečali s predstavniki City Connecta, kjer so jim predstavili različne razvojne ukrepe in mehanizme, ki jih zagotavlja MGRT in izvajalske institucije. Miinistrstvo ocenjuje, da je projekt zanimiv tako z vidika gospodarskega kot tudi regionalnega razvoja, saj je njegova izvedba načrtovana v obmejnem območju. "Še posebej spodbudna pa je napoved, da naj bi investicija zagotovila več kot 100 novih delovnih mest. MGRT podpira vlaganja tujih podjetij pri nas in si prizadeva za tehnološki razvoj našega gospodarskega okolja. Zanimanje tujih podjetij za vlaganja pri nas so velika, kar je spodbudno, seveda pa je vsaka dokončna odločitev o realizaciji investicijskega projekta odvisna od odločitve investitorja," so nam pojasnili.

Kdo je City Connect?

City Connect ima sedež v Dublinu in več pisarn v jugovzhodni Evropi. Je mednarodno uveljavljen konzorcij, ki se ukvarja s storitveno IT-dejavnostjo, zunanjim izvajanjem poslovnih procesov (BPO - Business Process Outsourcing), ima bogate izkušnje na področju tehnične podpore strankam in varovanja vseh vrst digitalnih podatkov ter poslovanja in tržnega komuniciranja po medmrežju. Hitro rastoči konzorcij ima svoje poslovne partnerje na več kontinentih.

Ključna je bila izobražena delovna sila

"Investitor je iskal lokacijo z bližino avtoceste in letališča, ključno vlogo pa je odigrala visoko izobražena delovna sila. V posavsko-dolenjskem bazenu imamo dovolj velik človeški potencial, izobraženci govorijo vsaj en tuj jezik. Znamo biti marljivi in odgovorni, prav tako je v manjših mestih lojalnost delodajalcem večja," poudarja Marko Čabraja, pravnik in velik navdušenec nad informacijsko tehnologijo, ki pripravlja doktorat na temo digitalizacije 4.0.

"V posavsko-dolenjskem bazenu imamo dovolj velik človeški potencial, izobraženci govorijo vsaj en tuj jezik. Znamo biti marljivi in odgovorni, prav tako je v manjših mestih lojalnost delodajalcem večja," poudarja Marko Čabraja. Foto: Bojan Puhek Največja ovira v pogajanjih je po njegovih besedah investitorju predstavljala neprepoznavnost Slovenije in previsoka obdavčitev plač, a so na koncu pretehtale druge prednosti.

Ponujajo celostno storitev na enem mestu

Po Dagelićevih besedah je outsourcing rešitve osvobajajo ključne resorje, izboljšujejo časovno učinkovitost in optimizirajo stroške, ustvarjajo pospešene sinergije, pri tem pa pospešujejo intergracije in hkrati zmanjšujejo stroške poslovanja od 15 do 30 odstotkov. Z novimi tehnologijami tako industrija nadaljuje svoj razvojni proces skozi inovativne modele ustvarjanja novih dodanih vrednosti.

"Ljudje so naš osnovni kapital, zato nam je na prvem mestu njihovo zadovoljstvo," poudarja Marko Dagelić. Foto: City Connect

"City Connect je eno izmed maloštevilnih podjetij v tej industriji, ki ponuja t. i. “turn key” oziroma celostno storitev na enem mestu. Človek, mreža, programska oprema, oblak. V bistvu, če bolje razmislimo, je to danes edino potrebno pri poslovanju. Vi se posvetite svoji osnovni dejavnosti, za vse ostalo pa poskrbi en partner in to smo mi,” konkorenčno prednost podjetja pojasnjuje Dagelić.

Skrbno izbirajo panoge

Njihovi poslovni partnerji so večinoma srednja in velika podjetja različnih dejavnosti. Storitve uporabljajo podjetja, ki se ukvarjajo s telekomunikacijskimi, energetskimi, bančnimi ali zavarovalniškimi dejavnostmi, t. i. igralno industrijo, dostavo hrane,... V turistični panogi, ki jo je koronakriza najbolj prizadela, niso prisotni. Med drugim sodelujejo s podjetjema Deutsche Telekom in RWE.

V Evropi zaposlujejo 300 ljudi

City Connect v jugovzhodni Evropi zaposluje okoli 300 ljudi, letošnji prihodki pa bodo znašali okoli osem milijonov evrov. V prvem valu epidemije so zaradi skokovite rasti poslovanja zaposlili 200 ljudi. 80 odstotkov njihov zaposlenih ima pogodbe za nedoločen čas.

V dveh letih napovedujejo do 200 novih delovnih mest

"Sama investicija ne bi bila niti približno tako pomembna in odmevna, če ne bi pri njej šlo za pridobitev novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, na kar že nekaj časa opozarjajo tuji in domači strokovnjaki," poudarja ekonomist Toni Čabraja, ki je skoraj dve desetletji delal finančne analize za mednarodno korporacijo, vmes pa tudi predaval na novomeški fakulteti za informacijske študije (FIŠ).

Toni Čabraja upa, da bodo na podlagi te izkušnje v Posavje privabili še kakšnega drugega investitorja. A kot poudarja gre za dolgotrajen proces. Foto: Bojan Puhek Po njegovih napovedih bodo Brežice v prvi fazi, v prvih dveh letih, pridobile od 150 do 200 novih delovnih mest s 5., 6. in 7. stopnjo izobrazbe. Zaposleni bodo delovali na področju tehnične podpore strankam, sodobne IKT, spletnega varovanja, e-poslovanja in komuniciranja. Investicija v prihodnjih treh letih je ocenjena na tri milijone evrov.

Preprečiti želijo beg možganov iz regije

Za lokalno okolje je takšno podjetje z visokotehnološkim programom zagotovo velik doprinos in bi se je verjetno razveselila prav vsaka slovenska občina. Brata Čabraja sta prepričana, da gre za eno najboljših novosti na tem območju, saj investitor pričakuje, da bo zaposloval predvsem mlado perspektivno in izobraženo delovno silo.

"To pa vsekakor odločilno pripomore pri zajezitvi t. i. bega možganov iz našega okolja. Upamo, da v času t. i. korona krize procesi ne bodo potekali bistveno počasneje od načrtovanih," je previden Toni Čabraja. Upa, da bodo na podlagi te izkušnje v Posavje privabili še kakšnega drugega investitorja. A kot poudarja gre za dolgotrajen proces.

Slovenija se lahko uveljavi v nišni panogah

Po mnenju sogovornikov je koronakriza razgalila, da bodo podjetja, ki ne bodo šla v korak z digitalizacijo, težko preživela. "Slovenija težko proizvaja najboljše avtomobile ali letala na svetu, lahko pa se specializira za nišne produkte. To navsezadnje potrjuje tudi slovenska inovativnost pri razvoju mobilnih aplikacij, kjer smo v samem svetovnem vrhu," ponazorita.

Foto: Bojan Puhek Veliko priložnost na primer vidita tudi v industriji 4.0 in izkoriščanju že pridobljenega znanja o umetni inteligenci.