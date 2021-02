Uradno: Ikea sporočila datum odprtja ljubljanske trgovine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švedski pohištveni trgovec Ikea bo 25. februarja odprl svojo spletno trgovino v Sloveniji. Hkrati se bo še isti dan odprla tudi prva fizična trgovina v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC, če bodo to dovoljevali epidemiološki ukrepi.

Še pred tem bo Ikea 9. februarja na slovenski spletni strani lansirala maloprodajno spletno mesto, kjer si bodo, kot pojasnjujejo v družbi, kupci lahko že ogledali več kot 9.500 izdelkov za opremo doma, ki jih bo, kot omenjeno, mogoče kupiti s 25. februarjem, je v današnji izjavi za javnost sporočil pohištveni trgovec.

Nakupovanje bo organizirano v skladu z zaščitnimi ukrepi

"Skupaj s spletno trgovino bo švedski trgovec 25. februarja v Mariboru odprl tudi prevzemno mesto. Tam bodo kupci lahko po spletu naročeno blago prevzeli po znižanih cenah dostave," pojasnjujejo. Kot ob tem dodajajo pri Ikei, je bila njihova ponudba v Sloveniji oblikovana ob upoštevanju obsežne raziskave, ki je preučevala, kako ljudje iz vse Slovenije živijo doma.

Objekt ljubljanske Ikee obsega 34 tisoč kvadratnih metrov. Foto: STA Pri tem so poskrbeli, da nabor pohištvenih izdelkov in dodatkov za dom odraža lokalne potrebe ter želje glede opremljanja doma. "Družba Ikea želi pomagati številnim ljudem pri vsakodnevnem sprejemanju trajnostnih odločitev, ko gre za njihov dom, ter pozitivno vplivati na ljudi in planet," dodajajo pri švedskem trgovcu.

Poslovanje družbe bo v Sloveniji, ne glede na to, v kakšni obliki se bo začelo (prek spleta ali v fizični trgovini), organizirano v skladu s strogimi zaščitnimi ukrepi družbe ter z zahtevami in smernicami vlade. Mednje spadajo tudi obvezno nošenje maske, preverjanje telesne temperature, pogosto razkuževanje prostorov in zagotavljanje spoštovanja varnostne razdalje.

Kako bo videti ljubljanska Ikea?

Celoten objekt Ikee v ljubljanskem BTC obsega 34 tisoč kvadratnih metrov, v prvem nadstropju bo 52 opremljenih razstavnih prostorov in več kot 9.500 izdelkov. V Ikei bo tudi restavracija za 450 ljudi, ponujali pa bodo tradicionalne švedske in slovenske jedi.

Ljubljanska Ikea bo tudi ena najbolj trajnostno naravnanih. Na strehi bo 1.200 kvadratnih metrov zelenja, preostali prostor pa bodo prekrivali sončni kolektorji, ki bodo proizvedli 90 odstotkov potrebne energije za trgovino.