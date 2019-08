HSE odločil, kdo bo vodil Teš

Mitjo Tašlerja je lastnik termoelektrarne Holding Slovenske elektrarne (HSE) konec februarja, po odhodu Armana Koritnika, imenoval za vršilca dolžnosti direktorja. Kot smo pisali, so mu pred imenovanjem prilagodili izobrazbene pogoje. Zdaj je dobil polni mandat. V HSE so v novici o imenovanju zapisali, da je v zadnje pol leta "uspešno vodil družbo".

Kljub temu pa je HSE zdaj upravo razširil in za generalnega direktorja imenoval Viktorja Vračarja, ki bo hkrati obdržal položaj člana uprave HSE. Zakaj so razširili vodstvo Teš, v HSE danes niso pojasnili. Zapisali so le, da Vračar kot nekdanji nadzornik HSE in predvsem poslovni direktor HSE dobro pozna poslovanje šoštanjske termoelektrarne.

Kot smo pisali v članku Kdo bo sedel na vrhu najdražje zgradbe v Sloveniji, naj bi po nekaterih informacijah širitev uprave zahtevali v Slovenskem državnem holdingu (SDH), kjer naj bi si želeli večjega nadzora HSE nad poslovanjem družbe, ki ima 440 milijonov evrov posojil za Teš 6 zavarovanih s poroštvi države. Teš je imel lani 58 milijonov evrov izgube.