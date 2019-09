Umar: Slabša napoved posledica upočasnitve rasti v trgovinskih partnericah

Slabša gospodarska napoved Urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je posledica upočasnitve rasti v trgovinskih partnericah in obetov do konca leta, ki vplivajo na izvoz in investicije izvoznega sektorja, je pojasnila direktorica Umarja Maja Bednaš. Pri tem je izpostavila slabše napovedi za Nemčijo, ki je pomembna za izvoz.

Gospodarska rast se bo letos umirila na 2,8 odstotka (spomladi so napovedali 3,4-odsotno rast) in bo v prihodnjih dveh letih ostala podobna. "Kazalniki zaupanja v mednarodnem okolju se poslabšujejo že skoraj od začetka lanskega leta, kar negativno vpliva na izvozna naročila in povpraševanje. Obeti so do konca leta slabši, kot smo pričakovali spomladi," je na današnji novinarski konferenci pojasnila direktorica Umarja.

Objava jesenske gospodarske napovedi je bila sicer sprva predvidena za prihodnji teden, vendar so se zaradi pomena napovedi za delo vlade v sredo na Umarju odločili, da z njo že danes seznanijo vlado. "Ne moremo govoriti o ohlajanju gospodarstva, je še vedno solidna in nad povprečjem EU," je pojasnila Bednaševa.

Domača potrošnja ostaja visoka

Negativni dejavniki se bodo najbolj odražali v nižji rasti bruto investicij ter občutnejšem negativnem prispevku menjave s tujino, hkrati pa bo rast zasebne potrošnje ostala razmeroma visoka. Upoštevajoč trenutne napovedi gospodarske rasti v trgovinskih partnericah, bo rast bruto domačega proizvoda (BDP) prihodnje leto ostala podobna. Umar napoveduje, da bo rast BDP v letu 2020 triodstotna, v letu 2021 pa 2,7-odstotna.

Med tveganji za uresničitev napovedi prevladujejo negativna tveganja v mednarodnem okolju, nekatera so se v zadnjih mesecih še okrepila. V primeru njihove uresničitve bi bila lahko gospodarska rast še počasnejša od danes objavljene napovedi.

K ohranjanju solidne rasti v napovedanem obdobju bo sicer pomembno prispevala domača potrošnja, ki jo bosta podpirala nadaljevanje razmeroma ugodnih gibanj na trgu dela in nadaljnja rast investicij, zlasti gradbenih.