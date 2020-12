Ugodna obrestna mera za izpolnitev želja? Zakaj pa ne!

Oglasno sporočilo

Temperature se nižajo, prižigajo se praznične luči, po radiu predvajajo znane decembrske melodije, kar pomeni le eno: prazniki so pred vrati! Letošnji prazniki bodo sicer za odtenek drugačni, kot so bili prejšnja leta, vendar tudi letos ne bo manjkalo smeha in izkazovanja pozornosti v obliki daril za najbližje. Ob obdarovanju najdražjih pa ne smete pozabiti nase, tudi sebi izpolnite kakšno željo. Če vas pri uresničitvi dolgoletnih želja ovirajo omejena sredstva, je rešitev HIP kredit Addiko banke, ki ga lahko sklenete prek spleta, in to z akcijsko obrestno mero.

Razmišljate, da bi si z družino privoščili katerega od sodobnih tehnoloških pripomočkov, ki bo olajšal vaše vsakodnevno življenje? Se vaše misli bolj vrtijo okrog osvežitve in prenovitve doma? Lahko pišete Božičku ali dedku Mrazu in čakate, kaj se bo pojavilo pod smrečico, lahko pa poenostavite praznične nakupe in sklenete hitri gotovinski kredit kar prek spleta, in to po ugodni obrestni meri.

Izkoristite akcijsko ponudbo ugodnih obrestnih mer

V Addiko banki se zavedajo, da je za izpolnitev vaših želja včasih potrebna samo manjša finančna podpora, zato so za vse, ki boste do konca decembra sklenili HIP kredit prek spleta, na spletni strani www.hipkredit.si pripravili akcijsko ponudbo gotovinskih kreditov. Obrestna mera se v primeru oddaje vloge na spletu zmanjša s 7 odstotkov na 4,95 odstotka*, kar pomeni skoraj 30-odstotni prihranek.

Hitra pot do gotovine in izpolnjenih želja

HIP kredit Addiko banke do 7.000 evrov z dobo odplačevanja do sedem let je najhitrejša pot do gotovine za stranke vseh bank. Naj vas ne skrbi. Za sklenitev ni potreben prenos poslovanja ali vaše plače na Addiko banko. Vlogo za kredit lahko oddate kar na spletu, na spletni strani www.hipkredit.si. Vnos vloge je hiter in preprost. Za odobritev HIP kredita potrebujete le osebni dokument, davčno številko in aktualen TRR.

Zadnji korak za odobritev HIP kredita je hiter podpis pogodbe v poslovalnici in znesek kredita bo v kratkem na vašem računu.

Informativni izračun: znesek kredita 7.000 evrov; doba odplačila: 84 mesecev; mesečna obveznost: 98,78 evra; fiksna obrestna mera: 4,95 odstotka, EOM: 7,85 odstotka; stroški odobritve: 210,00 evra; stroški ocene rizika: 373,36 evra; skupni znesek za plačilo: 8.894,57 evra. Izračun je pripravljen na dan 16. 10. 2020. EOM in skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec, sta informativne narave in se lahko spremenita, če se spremenijo podatki, uporabljeni za izračun.

Privoščite si izpolnitev svojih želja in sklenite HIP kredit z nižjo, akcijsko obrestno mero 4,95 odstotka za stranke vseh bank.

