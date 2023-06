UBS končal 3,25 milijarde dolarjev vreden prevzem Credit Suisse

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Banka Credit Suisse je veljala za eno od približno 30 bank na svetu, ki naj bi bile prevelike, da bi propadle, saj so pomembne za mednarodni bančni sistem. Foto: Guliverimage

"Dokončali smo pravni prevzem Credit Suisse," je banka zapisala v odprtem pismu, objavljenem v časopisu NZZ. Prevzem so označili za "začetek novega zgodovinskega poglavja".

Da bo prevzela močno oslabljeno Credit Suisse, je največja švicarska banka UBS po posredovanju švicarske vlade sporočila sredi marca. Pretekli teden so sporočili, da bo prevzem najverjetneje končan danes.

3,25 milijarde dolarjev vreden prevzem je Evropska komisija odobrila konec maja.

Prihodnji meseci bodo verjetno naporni, je v petek opozoril izvršni direktor UBS Sergio Ermotti in dejal, da bo proces integracije Credit Suisse zahteval več težkih odločitev, zlasti glede zaposlovanja.

"Od ponedeljka lahko UBS začne delovati proaktivno," je za AFP dejal finančni analitik Andreas Venditti. Banka se na prevzem pripravlja od sredine marca in njeno vodstvo že ima idejo o tem, kaj želijo obdržati, zapreti ali prodati, je pojasnil.

Banka, kakršne v Švici še ni bilo

Združitev dveh največjih švicarskih bank bo zapletena tako s tehničnega kot političnega vidika, rezultat pa bo izjemno velika banka, kakršne v Švici še ni bilo. Velikost skrbi politične voditelje, navaja AFP.

Zaradi prekrivanja dejavnosti bi bilo lahko ukinjenih na tisoče delovnih mest. A kot je dejal predsednik švicarske nacionalne banke Thomas Jordan, druge rešitve ni bilo.

"Seveda je škoda, da je ostala le ena velika banka. Prepričan pa sem, da bi se, če prevzem UBS ne bi uspel, zgodila mednarodna finančna kriza," je stanje komentiral v nedeljskem intervjuju za tednik Sonntagszeitung.

Credit Suisse so sicer v zadnjih letih pretresali številni škandali vključno z obtožbami o pranju denarja, marca pa se je banka znašla pod pritiskom, ko je propad dveh regionalnih ameriških bank SVB in Signature pretresel trge. Njene delnice so utrpele velike padce, večinski lastnik banke, Savdska nacionalna banka, pa je zavrnil nadaljnje finančne injekcije.